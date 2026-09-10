Uzman uyardı, okul döneminde çocuklarda enfeksiyon artışına dikkat

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanı Latife Güder, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda görülebilecek enfeksiyonlara karşı aileleri uyararak, hastalık belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte uzmanlar hastalıklara karşı velilere önemli uyarılarda bulundu. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanı Latife Güder, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda görülebilecek hastalıklara karşı velileri uyararak, hastalık belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini ifade etti. Güder, özellikle okulun ilk haftalarında enfeksiyonların artabileceğini sözlerine ekledi.

"Gereksiz antibiyotik kullanımı hem çocuğun sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilir"

Çocukların okul ortamında birbirleriyle yakın temas halinde bulunmasının enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabildiğini belirten Güder, "Okul ortamında çocuklar birbirleriyle yakın temas ediyor. Bu nedenle özellikle eğitim döneminin başlangıcında üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görebiliyoruz. Her burun akıntısı veya öksürük ciddi bir hastalık anlamına gelmez. Ancak çocuğun genel durumunda belirgin bozulma varsa ailelerin daha dikkatli olması gerekir. Çocuklarda görülen enfeksiyonların önemli bir bölümü viral kaynaklıdır ve bu hastalıklarda antibiyotiklerin faydası yoktur. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem çocuğun sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilir hem de antibiyotik direncini artırabilir. Çocuğun okula gitmesi için sadece ateşinin düşmesi yeterli olmayabilir. Genel durumunun da iyi olması gerekir. Özellikle ateşli ve belirgin şekilde halsiz olan çocukların dinlenmesi, hem kendi iyileşmeleri hem de enfeksiyonun diğer çocuklara bulaşmasının önlenmesi açısından önemlidir" açıklamasında bulundu.

"El yıkama en basit ama en etkili önlemlerden biri"

Okul döneminde çocuklara el hijyeninin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini ifade eden Güder, "Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılması, kişisel eşyaların paylaşılmaması ve sınıfların düzenli havalandırılması enfeksiyonların yayılmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Çocukların düzenli uyuması, yeterli sıvı tüketmesi ve yaşına uygun, dengeli beslenmesi genel sağlık açısından önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla doktor önerisi olmadan çeşitli vitamin veya takviyelerin kullanılmasını ise önermiyoruz. Çocuk hastalandığında öncelikle genel durumuna bakmak gerekir. Çocuğun davranışlarında belirgin değişiklik, nefes almakta güçlük veya sıvı alamama gibi önemli belirtiler varsa beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bunun yanı sıra ailelerin çocuklarının sağlık kontrollerini ve aşı takvimlerini düzenli şekilde takip etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.