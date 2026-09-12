Uzman uyardı, sepsisin erken belirtileri ateş ve bilinç değişikliği olabilir - Son Dakika
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Uzman uyardı, sepsisin erken belirtileri ateş ve bilinç değişikliği olabilir

Uzman uyardı, sepsisin erken belirtileri ateş ve bilinç değişikliği olabilir
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, enfeksiyona karşı vücudun verdiği kontrolsüz yanıt sonucu gelişebilen sepsisin hızlı ilerleyebileceğini belirterek ateş, titreme, hızlı nefes alma, çarpıntı, bilinç değişikliği ve aşırı halsizlik gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, enfeksiyona karşı vücudun verdiği kontrolsüz yanıt sonucu gelişebilen sepsisin hızlı ilerleyebileceğini belirterek, özellikle ateş, titreme, hızlı nefes alma, çarpıntı, bilinç değişikliği ve aşırı halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, sepsisin vücudun bir enfeksiyona verdiği yanıtın organlara zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan ciddi bir klinik tablo olduğunu belirtti.

Akciğer, idrar yolları, karın içi enfeksiyonlar ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının bazı hastalarda sepsise ilerleyebileceğine dikkati çeken Hraloğlu, enfeksiyonun kaynağı ve hastanın genel sağlık durumunun sürecin seyrinde önemli olduğunu ifade etti.

"Hastanın genel durumundaki hızlı değişim önemli"

Sepsisin erken dönemde farklı hastalıklarla karıştırılabilecek belirtilerle başlayabileceğini aktaran Hraloğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek ateş veya bazı hastalarda vücut sıcaklığının normalin altına düşmesi, titreme, kalp hızında artış, hızlı nefes alıp verme, belirgin halsizlik ve bilinç durumunda değişiklik sepsis açısından uyarıcı olabilir. Özellikle bir enfeksiyon sırasında kişinin genel durumunda kısa sürede belirgin bir kötüleşme meydana geliyorsa bunun göz ardı edilmemesi gerekir."

Hraloğlu, kişinin ev ortamında enfeksiyonun sepsise ilerlediğini kesin olarak anlamasının mümkün olmadığını ancak bazı değişikliklerin sağlık kuruluşuna başvurma gerekliliğini gösterebileceğini vurguladı.

Enfeksiyona eşlik eden nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, aşırı uyku hali, belirgin güçsüzlük veya hastanın genel durumunun hızla bozulması halinde zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirten Hraloğlu, sepsiste erken değerlendirme ve tedavinin önem taşıdığını söyledi.

Risk grubundakiler daha yakından izlenmeli

İleri yaştaki bireyler, bebekler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik hastalığı bulunanlar ve ciddi enfeksiyon geçiren hastalarda sepsis riskinin daha yüksek olabileceğini ifade eden Hraloğlu, bu gruplarda enfeksiyon belirtilerinin daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hraloğlu, hastaların başvurularında yapılan en önemli hatalardan birinin genel durumdaki kötüleşmenin yalnızca enfeksiyonun doğal seyri olarak değerlendirilmesi olduğunu belirterek, "Sepsiste önemli olan yalnızca ateşin yüksekliği değildir. Hastanın genel durumunun nasıl değiştiğine bakmak gerekir. Bilinç değişikliği, nefes alıp vermede hızlanma, çarpıntı veya belirgin halsizlik gibi bulgular enfeksiyonla birlikte ortaya çıkıyorsa tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman uyardı, sepsisin erken belirtileri ateş ve bilinç değişikliği olabilir - Son Dakika

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