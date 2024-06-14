Uzmanı uyardı: 'Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin' - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uzmanı uyardı: 'Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi konusunda vatandaşları uyardı. Etlerin ilk 24 saat içerisinde tüketilmesinin tehlikeli olduğunu belirten Yeşilyaprak, erken et tüketiminin 'ölüm katılığı'na ve çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğini söyledi. Ayrıca bayramda beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilyaprak, kahvaltıda hafif bir seçenek tercih edilmesini, etlerin ise ızgara, haşlama veya buğulama gibi yöntemlerle pişirilmesini önerdi. Aşırı ikram tüketiminin metabolizmaya zararlı olduğunu belirten Yeşilyaprak, tatlı tüketimi veya ağır bir öğünden sonra yürüyüş yapılmasını önerdi.

14.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanı uyardı: " Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin"

Kesildikten hemen sonra yenen et, 'ölüm katılığına' davet açıyor

İZMİR - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi et tüketimi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, etlerin ilk 24 saat içerisinde tüketilmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek, erken et tüketiminin 'ölüm katılığı'na ve çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi bölümünden Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Kurban Bayramı'nda beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kurban etinin ilk 24 saat içerisinde tüketiminin tehlikeli olduğunun altını çizen Yeşilyaprak, bayramda tatlı tüketimi konusunda da önemli bilgiler verdi.

'Etlerin ilk 24 saat dinlenmesi lazım'

Kurban etinin ilk 24 saat boyunca buzdolabında dinlenmesi ve tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Yeşilyaprak, "Kurban kesildikten hemen sonra etinin tüketilmesi çok sık yaptığımız bir hata. Çünkü böyle yaptığımızda 'rigor mortis' yani 'ölüm katılığı' dediğimiz durum oluşuyor. Rigor mortisi engellemek için ise eti normal oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt kısmında 24 saat dinlendirip sonra tüketmemiz lazım. Sonrasında ise etleri minik parçalar halinde, tek porsiyon olarak derin dondurucuya koymamız lazım. Ayrıca çözdürüp tekrar dondurulma işlemi kesinlikle olmamalı. Çünkü bu bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlıyor" dedi.

Bayramda beslenmeye dikkat

Bayramlarda sofraların zengin olması sebebiyle vatandaşların beslenmesine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Yeşilyaprak, "Yoğun kolesterol içeren bir kahvaltıyla güne başlamak çok büyük bir problem olur. Bu da kişinin kalp damarlarında özellikle büyük bir hasara yol açabilir. Bu sebeple güne başlarken hafif bir kahvaltı öneriyorum. Etler için ise ızgara, haşlama, buğulama pişirme yöntemlerini tercih edebiliriz. Çok daha az yağ kullanılan ya da çok kızartma olmayan yöntemler de oldukça ideal. Mangal da ise etlerle kömür arasında en az 15 santimetre fark olması gerekiyor ki et kömürleşmesin. Et kömürleştikçe kanserojen madde oranı artıyor" diye konuştu.

'Her ikrama evet demeyin'

Özellikle bayram ziyaretlerinde gelen ikramların yoğun tüketiminin metabolizmaya zararlı olduğunu söyleyen Yeşilyaprak, "Bayramda misafirliklerde kişiler kırılmasın diye ikram edilen yiyecekleri, tatlıları yiyebiliyoruz. Fakat buna çok karşıyım. Mümkün olduğu kadar her misafirlikte verilen ikramlıklara 'Evet demeyin' diyorum. Bir porsiyonun da aşılmaması lazım. Tatlı hakkınız bir tane olsun. Et tüketimi, doymuş yağ alımı çok yüksek olursa, bir de yanında fruktoz alımı da yüksek olduğunda ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Tatlı tüketimi veya ağır bir öğünün ardından mutlaka 1 saat yürüyüş öneriyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için en az 2,5 litre su içmeyi de unutmayalım" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: 'Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanı uyardı: 'Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement