Uzmanı uyardı: 'Sahte güneş gözlüğü takmayın' - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanı uyardı: 'Sahte güneş gözlüğü takmayın'

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Burak Akkoyun, yaz aylarında rağbetin arttığı güneş gözlüklerine karşı uyarılarda bulunarak, sahte güneş gözlüklerinin gözde kalıcı rahatsızlıklara neden olabileceğini söyledi.

14.08.2024 12:37
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Uzmanı uyardı: "Sahte güneş gözlüğü takmayın"

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Burak Akkoyun, yaz aylarında rağbetin arttığı güneş gözlüklerine karşı uyarılarda bulunarak, sahte güneş gözlüklerinin gözde kalıcı rahatsızlıklara neden olabileceğini söyledi.

Güneş ışınları içerisinde ultraviyole ışınlar denilen göze çeşitli zararları bulunan ışınlar olduğunu belirten Dr. Akkoyun; "Bu ışınlar özellikle yaz aylarında hele ki Siirt gibi güneş ışınlarının çok yoğun olduğu, hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu illerde gözlere çeşitli zararlı etkiler verebilmektedir. Gün içerisinde saat 10.00 ile 15.00 arası ultraviyole ışınlarına en fazla maruz kaldığımız saatlerdir" dedi.

Ultraviyole ışınlarının göze zarar verdiğini belirten Uzman Dr. Muhammed Burak Akkoyun; "Hem korneada hem retina dediğimiz gözün arka kısmında çeşitli etkiler bırakabiliyor. Sarı nokta hastalığı dediğimiz gözde ilerleyici görme kaybına sebep olabilen aynı zamanda halk arasında göz eti denilen pterjium hastalığı, korneada çeşitli göz hastalıkları ve görme kaybıyla seyredebilen farklı durumlar ortaya çıkarabilir. Nasıl korunacağız bu ultraviyole ışınlardan? Bir insan ultraviyole ışınlarının yüzde 70'ini hayatının ilk 30 senesinde alır. En fazla dışarıyla muhatap olduğumuz, gezdiğimiz, çevreyle etkileşim halinde bulunduğumuz bu dönemlerde ultraviyole ışınlarına fazla maruz kaldığımız dönemlerdir. Çocuklarımıza 15'li yaşlardan sonra güneş gözlüğü takma alışkanlığını aynı zamanda sıcak havalarda şapka kullanma alışkanlığını kazandırmalıyız. Markasız, kalitesiz, sırf güneş gözlüğü görünümlü ama aslında gözü korumayan güneş gözlükleri sırf toplumda fiyatı uygun diye tercih edilebilmektedir. Ama bunlar güneş ışınlarından koruduğu düşünüldüğü için aslında korumadığı için göze daha fazla zarar vermektedir. Ultraviyole ışınlarını göz böylece daha fazla alır ve seneler içerisinde çeşitli göz hastalıklarına sebep olabilir. Bu yüzden halkımıza, hastalarımıza her zaman tavsiyemiz göz doktoru kontrolünde, optisyenlerle de bu konuda konuşarak kaliteli, ultraviyole ışınlarına karşı kırıcı, göze etki oluşturabilecek zararlı ışınlardan koruyucu güneş gözlüklerini tercih etmeleridir" diye konuştu.

Özellikle internet ortamında satılan gözlüklere de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Optisten Ömer Alkaş ise "Özellikle son zamanlarda internet ortamında satılan güneş gözlüklerinde sahte gözlüklerle karşılaşma olayı fazla oluyor. Vatandaşlarımızı özellikle bu konuda uyarmak istiyorum. İnternette satılan gözlüklerin büyük bir çoğunluğu sahte ve gerçeğinden ayırt etmek neredeyse mümkün değil çünkü birebir aynısını yapıyorlar. Garanti belgesini de veriyorlar. Garanti belgeleri de sahtedir. Her gün aç kapa yapılan şirketler, merdiven altı şirketlerdir. Kesinlikle vatandaşlarımızı internetten güneş gözlüğü almamaya davet ediyorum. Çünkü en büyük sermayemizden birisi de gözdür. Çok cüzi bir miktar için gözümüzü risk etmeye değmez. Çünkü gözün telafisi ve yedeği maalesef yoktur" ifadelerini kullandı.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: 'Sahte güneş gözlüğü takmayın' - Son Dakika

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