Uzmanı uyardı: "Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım" - Son Dakika
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Uzmanı uyardı: "Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım"

16.03.2022 21:50

Uzmanı uyardı: "Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım" Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizi sonucu ölümlerin arttığını belirtip ciddi önlemler alınması gerektiğini ve kadınlarda riskin arttığını söyledi Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Uzmanı uyardı: "Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizi sonucu ölümlerin arttığını belirtip ciddi önlemler alınması gerektiğini ve kadınlarda riskin arttığını söyledi

SİVAS - Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 10-15 yaşlarında sigaraya başlayan kadınların kalp krizi riskinin arttığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, artan kalp krizi vakaları nedenlerine dair açıklamalarda bulundu. Uzman Dr. Erdoğu, toplum olarak sigara içiciliğinin çok küçük yaşlarda yaygınlaştığını belirterek, 10-15 yaşında sigaraya başlamış kadınlarda kalp krizinin riskli hale gelmeye başladığını söyledi.

"İnsanlar hareketsiz yaşıyor"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, pandemi döneminde insanların spor alışkanlıklarını bıraktıklarını ifade edip, "Ülkemizde ve toplumumuzda en sık ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklardır. Bunun sebebi zannediyorum, insanlar daha hareketsiz yaşıyor. Pandemi döneminde insanlar bir takım spor alışkanlıklarını bıraktılar beslenme tarzımız daha kötüleşti daha fazla evde oturmaya başladık. Bunlarda biraz kalp hastalıklarını arttırdı gibi görünüyor. Toplumda sigara içiciliğimiz çok yaygın ve çok küçük yaşlarda insanlar sigaraya başlıyor. Bizim sigara içmeyen bir toplumumuz vardı özellikle bayanlar içmezlerdi. Belki günümüzde 50-60 yaşında ki bayanlarda bunun sıklığı oldukça az. Ama artık yavaş yavaş 10-15 yaşında sigaraya başlamış bayanlarda artık kalp krizi anlamında riskli hale gelmeye başladı. Bence kadınların toplumda kalp krizine yatkınlığı daha da çok artmaya başladı. Zannediyorum kalp krizi sıklığı kadınlardan kaynaklı olarak artıyor" dedi.

Fazla kilo kalp krizini tetikliyor

Dr. Erdoğu, kilonun erken yaşta kalp krizlerinin görülmesine neden olduğunu vurgulayıp, "Geçmişteki yaşantımızla kıyaslayınca artık yeni jenarasyon, yeni genç insanlar daha kilolu. Sigarayla daha erken yaşta karşılaşıyorlar ve daha hareketsizler. Bundan 30-40 yıl önceki insanlara baktığımız zaman daha hareketliler, kiloları daha az. Çünkü son 20-30 yılda beslenme alışkanlığımız çok fazla değişti. Yani evde yemek yemekten daha çok insanlar aynı Amerika'da ki gibi hazır gıdalar tüketmeye başlıyorlar. Daha kalorili gıdalar tüketiyorlar, bunlarda kiloyu arttırdığı için kalp krizlerinde daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor" şeklinde konuştu.

Çok ciddi önlemler alınmalı

Dr. İsmail Erdoğu, ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtip alınması gereken önlemler şu şekilde sıraladı, "Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım. İnsanların spor yapmaya yönlendirilmesi lazım. Yaşadıkları alanların spor yapmaya uygun hale getirilmesi lazım. Sivas gibi soğuk memleketlerde kapalı spor alanları yapılması lazım. Topluma okuldan başlayarak belirli bir bilinci vermek gerekiyor. İnsanların gıda ve sağlıklı şeylere ulaşmasında daha büyük kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Hazır gıdalar normal gıdalardan daha ucuz hale geldiği için normal olarak insanlarda onları tüketmeyi tercih ediyorlar. Yaşam faktörleri değiştirilebilirse risk faktörleri azaltılır diye düşünüyorum."

Uzmanı uyardı: Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım
Uzmanı uyardı: Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım
Uzmanı uyardı: Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım

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Kalp Krizi, Sigara, Sivas, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: 'Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların olması lazım' - Son Dakika


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