Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat - Son Dakika
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Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

01.05.2022 09:04

Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat Diyetisyen Eda Ünal, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunarak, "Gece yatmadan 3 saat öncesinde mutlaka yemekle ilgili bütün iletişimizi kesmeliyiz.

Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

Diyetisyen Eda Ünal, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunarak, "Gece yatmadan 3 saat öncesinde mutlaka yemekle ilgili bütün iletişimizi kesmeliyiz. Vücudu dinlenme durumuna bırakmamız gerekiyor" dedi.

SİVAS - Diyetisyen Eda Ünal, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunarak, "Gece yatmadan 3 saat öncesinde mutlaka yemekle ilgili bütün iletişimizi kesmeliyiz. Vücudu dinlenme durumuna bırakmamız gerekiyor" dedi. Ramazan ayının gelmesiyle kahvaltı ve öğle yemeğine bir süre ara verildi. İftar ve sahur sofralarıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti. Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Eda Ünal, "Uzun süren açlık ve sululuktan dolayı metabolizmamızda ciddi yavaşlama görülüyor. Bundan dolayı ramazan süresinde 2 öğün olan sayımızı öncelikle 3 e çıkartarak başlamamız gerekiyor" dedi.

"Bu bizim için çok önemli bir nokta"

Diyetisyen Eda Ünal, ramazandan sonra ilk iş öğün sayımızı 3'e çıkarmak olduğunu söyleyerek, "Ramazan ayından sonra besin tüketiminin kısıtlandığı bir dönemden çıktığımız için her besini bolca tüketme elimimiz oluyor. Ama oruçtan çıktıktan sonra aşırı yemek yeme hazımsızlık ve kilo alma gibi nedenlere yol açabiliyor. Uzun süren açlık ve sululuktan dolayı metabolizmamızda ciddi yavaşlama görülüyor. Bundan dolayı ramazan süresinde 2 öğün olan sayımızı öncelikle 3 e çıkartarak başlamamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir nokta ve bunun yanında günlük 2 litre su tüketmemiz lazım" dedi.

"İnsülin salınımın az olduğu besinler tüketmek"

Diyetisyen Ünal, bayramda yapacağımız ilk kahvaltı hakkında bilgiler vererek, "Ramazanda başlayacağımız ilk öğün ramazan kahvaltısında da dikkat edeceğimiz şey insülin salınımın az olduğu besinler tüketmek. Sofralarımızda baklava, börek, sarma gibi besinler bulunuyor ancak bunda dikkat etmemiz gereken şey metabolik hastalıklarımızda bunları tüketmek yerine sütlü tatlılara ağırlık verdiğimiz yiyecekler yememiz lazım. Ana besin ögesi olarak uzun süre tok tutacak peynir, yumurta, bal, zeytin ve bol yeşilliğin olduğu bir kahvaltı etmek olmalı. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerde de küçük porsiyon dahilinde öğünlerin hepsinde olmayacak şekilde tüketile bilir elbette. Öğlen ve akşam öğünlerinde ise az yağlı ve az salçalı yiyecekler tercih etmeliyiz. Kahvaltı sonrasında da öğlen yemeğinde daha çok protein ağırlıklı besin tercih edip akşam yemeğinde de sebze ağırlıklı, sindirimi daha kolay yiyecekler tercih etmeye özen göstermemiz gerekiyor. Ramazanda sahurda gece yeme alışkanlığımız var onu ramazanın bitmesiyle bırakmalıyız. Gece yatmadan 3 saat öncesinde mutlaka yemekle ilgili bütün iletişimizi kesmeliyiz. Vücudu dinlenme durumuna bırakmamız gerekiyor. Bayram ziyaretinde de sık tutulan, ikram edilen çay kahve miktarı da bizim için çok önemli. Maksimim 2 fincan kahve tüketeceğimiz şekilde belirlemeliyiz ve bunun yanında bol su mutlaka tüketmeliyiz" diye konuştu.

Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat
Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat
Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat
Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

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Diyetisyen, Eda Ünal, Bayram, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'bayram' uyarısı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat - Son Dakika


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