Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika

Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlu su Yiğit Osman Darıcı, Ramazan ayı sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Darıcı, Ramazan'ının ardından bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmesini istedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlusu Yiğit Osman Darıcı, Ramazan Bayramında vatandaşları aşırı tatlı, çay, kahveden uzak durarak bol bol sıvı almaya davet etti. Darıcı, "Ramazan ayında su ve sıvı alımı minimum seviyelere geldi çünkü vakitler çok kısıtlı. Bayramla birlikte sıvı alımını günde 2 buçuk litre tüketmeliyiz çünkü su metabolizmayı hızlandıran en önemli faktör" dedi.

"Şerbetli tatlılara yerine sütlü tatlıları tercih etmeliyiz"

Ramazan ayı sonrası ikramı seven bir toplum olduğumuz için bir anda yüklenilmemesi gerektiğini vatandaşların şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeleri gerektiğini ifade eden Darıcı, "Ramazan'da ister iste mez beslenmemiz değişti. Daha az su daha az sıvı aldık. Fiziksel aktivitemiz de azaldı ayrıca gece yeme alışkanlıklarımız oldu. Ramazan ayının peşine hemen bayramın gelmesiyle birlikte biz toplum olarak ikramı seven bir toplumuz. Burada dikkat etmemiz lazım. Bayramda mutlaka tatlı tüketimi oluyor ne yapacağız şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edeceğiz. Çok fazla kızartmalardan uzak duracağız. Gün içindeki tatlı dengesini korumak için sabah kahvaltıda tatlı tüketmemeye dikkat edeceğiz. Sabah bal ve reçel grubunu çıkartacağız ki gün içerisindeki tüketeceğimiz tatlıyı buradan dengeleyelim. Ramazan ayında su ve sıvı alımı minimum seviyelere geldi çünkü vakitler çok kısıtlı. Bayramla birlikte sıvı alımını günde 2 buçuk litre tüketmeliyiz çünkü su metabolizmayı hızlandıran en önemli faktör. Ramazan ayında aktivelerimiz çok azaldı. Bayramda kısa mesafelerimizi yürüyerek gitmek bu bile fiziksel aktivitedir. Gün içinde yediğimiz ikramları yakma anlamında metabolizmayı hızlandırma anlamında bize olumlu katkısı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Çay ve kahve tüketimine dikkat"

Ramazan sonrası bayramda aşırı çay ve kahve tüketimine karşı vatandaşları uyaran Darıcı, "Bayramla birlikte 2 3 saate bir beslenmeyi yani kan şekerimizi düzenleyici beslenmeye hemen geçiş yapmamız lazım. Çünkü o yediğimiz besinler kan şekerimizi bir anda çıkartabilir. Çay, kahveyi hemen aşırı tüketmemeliyiz. Yani kademeli geçiş yapmalıyız. Sabah kahvaltıdan itibaren kan şekerimizi dengeye sokacak 3 saatlik beslenme şekline geçiş yapmalıyız. Aralara ufak atıştırmalar eklemeliyiz. Çok ağır tatlı ve besinlerden uzak durmalıyız" şeklinde konuştu.