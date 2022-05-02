Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri

02.05.2022 12:00

Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlusu Yiğit Osman Darıcı, Ramazan ayı sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlu su Yiğit Osman Darıcı, Ramazan ayı sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Darıcı, Ramazan'ının ardından bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmesini istedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlusu Yiğit Osman Darıcı, Ramazan Bayramında vatandaşları aşırı tatlı, çay, kahveden uzak durarak bol bol sıvı almaya davet etti. Darıcı, "Ramazan ayında su ve sıvı alımı minimum seviyelere geldi çünkü vakitler çok kısıtlı. Bayramla birlikte sıvı alımını günde 2 buçuk litre tüketmeliyiz çünkü su metabolizmayı hızlandıran en önemli faktör" dedi.

"Şerbetli tatlılara yerine sütlü tatlıları tercih etmeliyiz"

Ramazan ayı sonrası ikramı seven bir toplum olduğumuz için bir anda yüklenilmemesi gerektiğini vatandaşların şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeleri gerektiğini ifade eden Darıcı, "Ramazan'da ister iste mez beslenmemiz değişti. Daha az su daha az sıvı aldık. Fiziksel aktivitemiz de azaldı ayrıca gece yeme alışkanlıklarımız oldu. Ramazan ayının peşine hemen bayramın gelmesiyle birlikte biz toplum olarak ikramı seven bir toplumuz. Burada dikkat etmemiz lazım. Bayramda mutlaka tatlı tüketimi oluyor ne yapacağız şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edeceğiz. Çok fazla kızartmalardan uzak duracağız. Gün içindeki tatlı dengesini korumak için sabah kahvaltıda tatlı tüketmemeye dikkat edeceğiz. Sabah bal ve reçel grubunu çıkartacağız ki gün içerisindeki tüketeceğimiz tatlıyı buradan dengeleyelim. Ramazan ayında su ve sıvı alımı minimum seviyelere geldi çünkü vakitler çok kısıtlı. Bayramla birlikte sıvı alımını günde 2 buçuk litre tüketmeliyiz çünkü su metabolizmayı hızlandıran en önemli faktör. Ramazan ayında aktivelerimiz çok azaldı. Bayramda kısa mesafelerimizi yürüyerek gitmek bu bile fiziksel aktivitedir. Gün içinde yediğimiz ikramları yakma anlamında metabolizmayı hızlandırma anlamında bize olumlu katkısı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Çay ve kahve tüketimine dikkat"

Ramazan sonrası bayramda aşırı çay ve kahve tüketimine karşı vatandaşları uyaran Darıcı, "Bayramla birlikte 2 3 saate bir beslenmeyi yani kan şekerimizi düzenleyici beslenmeye hemen geçiş yapmamız lazım. Çünkü o yediğimiz besinler kan şekerimizi bir anda çıkartabilir. Çay, kahveyi hemen aşırı tüketmemeliyiz. Yani kademeli geçiş yapmalıyız. Sabah kahvaltıdan itibaren kan şekerimizi dengeye sokacak 3 saatlik beslenme şekline geçiş yapmalıyız. Aralara ufak atıştırmalar eklemeliyiz. Çok ağır tatlı ve besinlerden uzak durmalıyız" şeklinde konuştu.

Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri
Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri
Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri
Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri

YORUMLAR
500
Rektör Özölçer, Ramazan Bayramını kutladı Rektör Özölçer, Ramazan Bayramını kutladı İftar yemeğinde buluştular İftar yemeğinde buluştular

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlıklı Beslenme, Zonguldak, Ramazan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 12:07:36. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement