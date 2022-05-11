Uzmanından güneş alerjisi uyarısı - Son Dakika
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Uzmanından güneş alerjisi uyarısı

11.05.2022 12:01

Uzmanından güneş alerjisi uyarısıDÜZCE Uzm. Dr. Eda Haşal, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşları güneş alerjisine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanından güneş alerjisi uyarısı

DÜZCE Uzm. Dr. Eda Haşal, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşları güneş alerjisine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte hastaların kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayetlerinin arttığını söyledi. Haşal, "Bu şikayetler, uzun süre güneşten uzak kalan cildimizin, güneş ışığını görünce tepki vermesinden kaynaklanıyor. Güneş ışınları ultraviyole ile oluşan alerjik reaksiyon türü. Tanı koymak daha kolay. Hasta bize öyküsü ile birlikte geliyor ama tedavi kısmı birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Hastalara mutlaka şikayetin başladığı günden itibaren güneşten korunmayı öneriyoruz. Daha çok mineral etkili güneş koruyucularını el, yüz, bacak gibi açık olan bölgelere kullanmalarını istiyoruz. Eğer şiddetli ataklar yaşanıyorsa kortizonlu kremler veya kortizonlu hap tedavileri verebiliyoruz" dedi.

"Kurdeşen vakalarında da artış oluyor"

Kurdeşen vakalarında da artış olduğunu belirten Haşal, "Güneş ile tetiklenen kurdeşen vakalarında da artışlar oluyor. 'Kurdeşen yaz mevsiminde olur veya güneşin çok yoğun olduğu dönemde oluyor' diye bir şey yok. Kişinin duyarlılık eşiği ile ilgili bir durum. Kurdeşen bazen kış aylarında da görülebiliyor. Bu hastalara güneş koruyucuları kullanmalarını ve cildi güneşten korumaya yönelik daha kalın örülmüş kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Aynı zamanda tedavi etmek amacıyla alerji haplarından, gerekirse kortizonlu haplardan faydalanıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Eda Haşal, "Yaz aylarında mümkün mertebe dışarıda olan işlerimizi saat 10.00'dan önce ya da 16.00'dan sonra yapmalıyız. Eğer mümkünse aktivitelerimizi biraz daha kısıtlayabiliriz. Eğer bunları yapamıyorsak güneş koruyucusu önlemi mutlaka almalıyız" şeklinde konuştu.

Uzmanından güneş alerjisi uyarısı
Uzmanından güneş alerjisi uyarısı
Uzmanından güneş alerjisi uyarısı
Uzmanından güneş alerjisi uyarısı

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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Güneş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından güneş alerjisi uyarısı - Son Dakika


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