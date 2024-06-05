Uzmanından kurban eti önerisi: 'İlk gün Adana Kebap yapmayın' - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanından kurban eti önerisi: 'İlk gün Adana Kebap yapmayın'

Adanalı kebap ustasından uyarı: 'İlk gün ki kurban eti sulu olur, kebap olmaz'. Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da uzmanından uyarı geldi. Adanalı kebapçı, ilk günkü kurban etiyle kebap yapmanın lezzet açısından uygun olmadığını söyleyip kavurma yapılması gerektiğini belirtti.

05.06.2024 09:12
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Uzmanından kurban eti önerisi: 'İlk gün Adana Kebap yapmayın'

Adanalı kebap ustasından uyarı:

"İlk gün ki kurban eti sulu olur, kebap olmaz"

ADANA - Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da uzmanından uyarı geldi. Adanalı kebapçı, ilk günkü kurban etiyle kebap yapmanın lezzet açısından uygun olmadığını söyleyip kavurma yapılması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında et tüketimi ve tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kebapçılar uyarılarda bulundu.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Aydın,

kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını anlattı.

"Gelişi güzel kurban kesmemeliyiz"

Kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri de vurgulayan Aydın, "Kurban kesimi sırasında vatandaşlarımız gelişi güzel yerlerde hayvanları kesmesinler. Sinekler ve böcekler kana geliyor. Bu da hastalığa neden oluyor. Kurbanları belediyelerin belirlediği alanlarda kesip parçalamalıyız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"İlk gün ki et sulu olur"

Etin kesildikten sonra sulu olduğunu ve kebap için uygun olmadığını belirten Aydın, "Sulu eti kebap yapmak mümkün değil. İlk gün ya hayvanın sakatatlarını yiyeceğiz ya da kavurma yapacağız. İkinci gün ama istediğimiz gibi kebap yapabiliriz. Dinlenmemiş et sert olur ve kebap olmaz. Et gevşek olur. İkinci gün daha bir tadını alırsınız. Et dinlediğinde lezzetli olur" ifadelerini kullandı.

Kurban etinin dağıtılması gerektiğini de anlatan Yaşar Aydın, depremzedelerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzmanından kurban eti önerisi: 'İlk gün Adana Kebap yapmayın' - Son Dakika

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