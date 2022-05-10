Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı - Son Dakika
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Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı

10.05.2022 10:38

Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı - Sahte güneş gözlüğü tehlikesine dikkat "Sahte koyu renkli gözlük takmaktansa hiç takmamak daha sağlıklıdır" Op. Dr.

Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı

- Sahte güneş gözlüğü tehlikesine dikkat

"Sahte koyu renkli gözlük takmaktansa hiç takmamak daha sağlıklıdır"

DÜZCE - Op. Dr. Fahrettin Yılmaz, sahte güneş gözlüklerinin göze ciddi zararlar verdiğini belirterek, "Sahte koyu renkli gözlük takmaktansa hiç takmamak daha sağlıklıdır" dedi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla güneş gözlüğü kullanımı artıyor. Uzmanlar, güneş gözlüğü konusunda vatandaşların çok seçici davranmaları noktasında uyarılarda bulunuyor. Doğru güneş gözlüğü seçiminin önemine işaret eden Özel Çağsu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fahrettin Yılmaz, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için gözlük kullanılması gerektiğini kaydetti. Yılmaz, "Güneşin en etkili olduğu saatler arasında mutlaka güneş gözlüğü takılmalı. Hayatımız boyunca alacağımız ultraviyole miktarının yüzde 80 kadarını 20 yaşımıza kadar alıyoruz. Bu nedenle çocukluk, hatta bebeklik yaşından itibaren çocuklarımızı şapka ve güneş gözlüğüne alıştırmalıyız. Ultraviyolenin en etkili olduğu saatler 10.00 ila 14.00 arasındadır. Gözlüğün koyu veya açık renkli olması, aynalı veya polarize olması ultraviyole koruyuculuğuna etki etmez. 'Merdiven altı' diye tabir ettiğimiz ve hiçbir koruyuculuğu olmayan, güneş gözlüğü görünümlü ürünlerden kesinlikle uzak durmalıyız. Gözlük işi yapan optiklerde ultraviyole blokajını gösteren aletler mevcuttur. Herhangi bir yerden aldığımız ürünü optiklere gidip ultraviyole koruyuculuğu olup olmadığını ölçtürmek mümkündür" dedi.

"Hiç takmamak daha sağlıklıdır"

"Sahte koyu renkli gözlük takmaktansa hiç takmamak daha sağlıklıdır" diyen Yılmaz, "Çünkü gözlüğün koyuluğundan dolayı göz bebeği daha çok büyüyeceğinden gözümüzün içine daha çok zararlı ışık girer. Halbuki ışıklı ortamlarda göz bebeği çok küçülür ve göz içine daha az zararlı ışık girmesini sağlar. Bu tür ürünleri kullanmamak çok çok daha sağlıklıdır" diye konuştu.

Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı
Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı
Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı
Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı

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Fahrettin Yılmaz, Güneş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı - Son Dakika


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