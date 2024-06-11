Kurban keserken doğru bilinen yanlışlar ciddi yaralanmalara sebep olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Kurban keserken doğru bilinen yanlışlar ciddi yaralanmalara sebep olabilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, Kurban Bayramı öncesi kasapların dikkat etmesi gereken hayati noktaları vurguladı. Koca, yaraya özellikle tütün, şeker basma ve merhem sürme gibi durumların olumsuz etkilerinin altını çizdi. Kurban kesiminde kullanılan bıçakların bilenmiş olması nedeniyle küçük travmaların bile büyük kesiklere yol açabileceğini belirten Koca, yaralanan kişinin ve müdahale eden kişinin sakin kalmasının önemine değindi. Yaralanma anında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Koca, evde bilinmedik tedavilerin uygulanmasının daha büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

11.06.2024 16:24
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Uzmanından uyarı; kurban keserken doğru bilinen yanlışlar ciddi yaralanmalara sebep olabilir

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, Kurban Bayramı öncesi kasapların dikkat etmesi gereken hayati noktaları vurguladı. Koca, yaraya özellikle tütün, şeker basma ve merhem sürme gibi durumların olumsuz etkilerinin altını çizdi.

Dr. Koca, kurban kesiminde kullanılan bıçakların bilenmiş olması nedeniyle küçük travmaların bile büyük kesiklere yol açabileceğini belirtti. Koca, "Önemli olan yarada kanama varsa öncelikli olan kanamanın durdurulması. Temiz bir örtü ile bası istiyoruz. Bu yaraya herhangi bir ilaç, merhem sürülmesini istemiyoruz." dedi.

Dr. Koca, turnike uygulamasının ve tütün veya yaprak sarma gibi geleneksel yöntemlerin bölgenin beslenmesini bozabileceğini ve daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Ayrıca, enfekte olmuş etle temas etmiş bıçakların kullanılması durumunda antibiyotik tedavisine başlanması gerektiğini belirtti. Doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Koca, "Yanlış uygulamalar bizi en çok sorun yapanlar. En küçük travmada hastaları yedirip içirme, bizim ruhumuzda o var. 'Kolonya dökelim, yedirip içirelim.' Fakat biz bu dönemde sağlık kurumuna gelecekse herhangi bir şekilde yedirilip, içirilmesini istemiyoruz." diye konuştu.

"Yaralanan da müdahale eden de sakin kalmalı"

Dr. Koca, yaralanan kişinin ve müdahale eden kişinin sakin kalmasının önemine değindi.

Koca, "Yaralanan kişinin de müdahale eden kişinin de çok sakin olması gerekiyor. Eğer sakin olmazsa bir panik olursa yaralamanın ciddiyeti de artıyor. Gereksiz müdahaleler artıyor. Gereksiz kan kayıplarına sebebiyet verebiliyoruz" dedi. Ayrıca, konuya hakim olmayan kişilerin ciddi yaralanmaları hafife alarak sağlık kuruluşuna başvuruyu engelleyebileceğini ifade etti.

"İlk önereceğimiz şey yaralanmanın önlenmesidir"

Kurban kesiminde koruyucu önlemlerin alınmasının ve ehil kişiler tarafından işlerin yapılmasının önemine vurgu yapan Dr. Koca, "Bu tür yaralanmalarda aslında yaralanmanın önlenmesi önemli. Keskin bıçaklarda dikkat edilmesi, ehil kişiler tarafından yapılması, bunlara dikkat edilmesi önemli. Yaralanmalardaki ilk önereceğimiz şey koruyucu önlemlerin alınması ve yaralanmanın önlenmesidir." ifadelerini kullandı.

Yaralanma anında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Evde bilinmedik tedavilerin uygulanmasının daha büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

"Bıçağı çıkartmayı önermiyoruz"

Dr. Koca, kanamayı durdurmak için yapılacak en doğru yöntemin baskılı pansuman olduğunu ve evde pansuman malzemesi bulunmuyorsa temiz bir örtü ile bası yapılmasını önerdi.

Yaraya şeker dökülmesi ile ilgili uygulamaları da hatırlatan Koca, "Şekeri orada biz zaten hiç istemiyoruz. Çünkü orada organizmaların üremesine sebebiyet veriyor. Kanama durdurucu yetkisi de yok. Kanamalarda yapılacak tek şey baskılı pansuman. Pansuman malzemesi evde olmayabilir. O yüzden temiz bir örtü diyoruz. Temiz bir örtü ile baskı uygulanması. İlaç, merhem sürülmesini istemiyoruz." diye ifade etti.

Koca yabancı cisimlerin yerinden çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Bıçak dediğimiz yabancı cismi alanda çıkartmayı önermiyoruz. Kanama miktarını artırıyor. Ehil ellerde uygun şartlarda uygun tedavi ile çıkartılması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Kurban Bayramı'nda kasapların dikkatli olmalarını ve yaralanma riskini en aza indirmek için gerekli önlemleri almalarını tavsiye eden Dr. Koca, "Kesim işlemlerinde dikkatli olunmalı, bıçaklar ehil kişiler tarafından kullanılmalı ve herhangi bir yaralanma durumunda doğru ilk yardım uygulanmalıdır" dedi.

Koca, yaralanma anında sağlık kuruluşlarına başvurmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kurban keserken doğru bilinen yanlışlar ciddi yaralanmalara sebep olabilir - Son Dakika

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