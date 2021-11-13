Uzmanından velilere 'Ara Tatil' uyarıları - Son Dakika

Uzmanından velilere 'Ara Tatil' uyarıları

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul:

"Pandeminin ardından okula yeni başlayan öğrencilerde adaptasyon zorluğu olabilir"

"Aileler bu süreçte çocuklarla daha kaliteli zaman geçirmeli"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, pandemi sürecinin ardından okulların girdiği ilk ara tatil ile ilgili yaptığı açıklamasında, öğrencilerde adaptasyon sorunu olabileceğini söyleyerek, "Aileler bu süreçte çocuklarla daha kaliteli zaman geçirmeli" dedi.

Çocukların zor adapte oldukları bir dönemden geçtiklerini söyleyen Sevim Buzkan Ertuğrul, "Öncelikle pandemi sürecinde okula giden çocuklar için zorlu bir dönem yaşandı. Maske, mesafe, kurallar ve yeri geldiğinde karantinaya girmeleri ile birlikte adaptasyonu zor oldu. Daha tam bu sürece adapte olurken 1 haftalık kısa bir tatile girdiler.

Bu tatillerinde ailelerin anlayışlı ve hoşgörülü olmaları gerekiyor. O yüzden bu 1 haftalık tatillerinde mutlaka çocukların tatil yapmaları, dinlenmeleri, eve, dışarıya ve sosyal hayata daha çok dahil olmalarını istiyoruz. derslerinde online süreçten çıktıkları için eksiklikler fark etmiş olabilirler. Aile mutlaka bu konuyu çocukla konuşmalı ama buna yönelik planı 1 hafta sonrası yani tatilden sonra başlatılmalı diye düşünüyoruz çünkü çocuklar, 1 hafta süresinde bedenen ve zihnen dinlendiklerinde, planı daha sağlıklı uygulayacakladır. Bu süreç içerisinde aileler çocukları ile daha kaliteli zaman geçirip, bire bir ilgilenebilirler. Aileye de çocuğa da iyi gelecek bir süreç olabilir. Uyku rutininde çok ciddi değişiklikler oluşmamalı yani çok geç yatılmamalı ve çok geç kalkılmamalı çünkü 1 haftalık sürede buna adapte olmaya başlayan vücut, sonrasında okula adaptasyonda özellikle uyku anlamında ciddi problemler yaşayabilir. Bu yüzden uyku hijyenini ve rutinini çok bozmamak lazım. Bu süre içerisinde çocuklar kendi başlarına zaman geçirebilirler. Çok fazla internete ve sosyal medyaya dahil olmadan yine de bazı kuralları esneterek yolumuza devam edebiliriz. Bu süreyi olabildiğince tatil gibi geçirmelerinde fayda var" dedi.

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, çocuklarda işlevsel bozuklukların görünmesi halinde bir uzmandan destek alınması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu süre içerisinde 1. sınıfa ve anasınıfına başlayan çocuklar oldu ve adaptasyonda problem yaşayabilecekleri bir zaman diliminden geçtiler çünkü online eğitim oldu ve bu eğitimden sonra yeniden okula başlamak, arkadaşlarıyla karşılaşmak, öğretmenleri ile karşılaşmak ve buna adapte olmak oldukça zordur onlar için. Tam adapte olacaklarken 1 haftalık bir ara girecek ve bu aradan sonra tekrar adaptasyon güçlüğü yaşayabilirler. Bazı çocuklar, okula gitmek istemeyebilirler, okulda durmak istemeyebilirler. Ailelerin öğretmenle birlikte iş birliği yapıp okula devamlılığı mutlaka sağlamaları gerekmektedir. Ekstra bir şekilde çocukta anlamlı bir işlevsel bozukluk, mutsuzluk, bıkkınlık, ağlama, uyuyamama, iştahtan kesilme gibi durumlar olursa mutlaka okula başladıktan sonra ortalama 2 haftalık sürenin sonunda uzmandan destek almaları gerekmektedir."