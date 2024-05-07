Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı konusunda uyardı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kan sulandırıcı ilaçların doktor önerisi olmadan kullanılmasının sağlığa zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kan sulandırıcı ilaçların var olan ülseri kanatabileceği ve beyin kanamasına neden olabileceği riskine dikkat çeken uzmanlar, düzenli sporun kalp ve damar hastalıklarından korunmada ilaçtan daha faydalı olduğunu vurguladı.

07.05.2024 19:52
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Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı konusunda uyardı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya;

"Kan sulandırıcı kullanmak iki tarafı keskin bıçak gibidir"

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, herhangi bir doktor önerisi olmadan kan sulandırıcı ilaç kullanma konusunda uyarıda bulundu.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımı yaygınlaştı. Doktor önerisi olmadan kan sulandırıcı ilaçların kullanımı faydadan çok sağlığa zararlı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bir ihtimalle kan sulandırıcı ilaçların var olan ülseri kanatabileceğini ve beyin kanamasına neden olabileceği konusunda da risk oluşturabileceğini vurguluyor. Diğer taraftan uzmanlar, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için düzenli sporun ilaçtan daha faydalı olduğu konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

"Ülseri kanatabilir, beyin kanamasına yol açabilir"

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kan sulandırıcı ilaçların koronavirüs sürecinden sonra sık sık sorulan sorular arasında olduğunu belirtti. Kan sulandırıcı ilaçların bir taraftan faydası varken, bir taraftan da kanamaya uygun zemin hazırladığını ifade eden Doç. Dr. Sarıkaya, "Kan sulandırıcı kullanmak iki tarafı keskin bıçak gibidir. Haftada 2-3 gün aspirin kullanayım veya sürekli aspirin kullanayım diye kendi kendimize verdiğimiz kararlar uygun değildir. Mutlaka bir doktor kontrolünden geçtikten sonra kullanacağız. Kan sulandırıcılar özellikle kardiyovasküler hastalıklarda korumada kullanılan ilaçlardır. Yoksa hiç muayene yapmadan, gerekli ileri değerlendirmeler yapmadan kan sulandırıcı kullanmanın herhangi bir faydası olmadığı gibi zararlı da olabilir. Var olan ülseri kanatabilir, beyin kanamasına yol açabilir. Kan sulandırıcılar uygun endüksiyonlarda kullandığında hastada ölüm riskini azalttığı için önemli ilaçlar ama mutlaka iyi bir değerlendirme, iyi bir anamnez iyi bir fiziki muayene ve 10 yıllık kardiyovasküler hesaplaması sonucu öneririz" dedi.

"Günlük en az yarım saat tempolu yürüyüşle riski en aza indirin"

Genellikle insanların kalp krizi geçirmemek için kan sulandırıcı ilaçlara başladığını dile getiren Sarıkaya, "Eğer kalp krizi geçirmek istemiyorsak; ilaçtan daha faydalı olan egzersiz ve diyetle birlikte varsa risk faktörleriyle mücadele etmek gerekiyor. Örneğin tütün kullanımı varsa ondan uzaklaşma, sigara ve sigara ürünlerinin tamamından uzak durmalıyız. Yine varsa bir şeker hastalığını tedavi etme veya varsa bir kolesterol hastalığı bunu tedavi ederek bu riski azaltabiliriz. Ailede genç yaşta kalp krizi varsa, bununla beraber sigara içiyorsanız kalp krizi geçirme neredeyse kaçınılmaz oluyor. Diyet yapın, fazla kilonuz varsa bunlardan kurtulmaya çalışarak günlük en az yarım saat tempolu yürüyüşle riski en aza indirin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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