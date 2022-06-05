Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi - Son Dakika
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Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi

05.06.2022 11:35

Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi Bursa Acıbadem Hastanesi, organ naklinin arttırılması hedefiyle '2. organ nakli günleri' sempozyumu gerçekleştirdi.

Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi

BURSA - Bursa Acıbadem Hastanesi, organ naklinin arttırılması hedefiyle '2. organ nakli günleri' sempozyumu gerçekleştirdi.

Bursa'ya farklı illerden gelen doktorların katıldığı sempozyumda, karaciğer ve böbrek nakli sayısının artması için konular ele alındı. Organ bağışı konusunda 2018-2019 yıllarında Avrupa'da lider konumda olan Bursa, pandemi dönemi sebebiyle düşüş yaşadı. Bursa'yı tekrar eski konumuna çıkarmak için sağlık çalışanları, akademisyenler ve bilim adamları fikir alışverişinde bulundu.

Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, "Acıbadem Hastanesi olarak, organ nakli kliniğini 10 yıl önce kurduk. Bu 10 yılda beş kez cerrahi toplantı gerçekleştirdik. Bu hafta da ikincisini düzenlediğimiz sempozyumla sağlık çalışanlarını bir araya getirdik. Bu tür toplantılar bilgi paylaşımını arttırmanın yanı sıra, aynı işi yapan sağlıkçıların dostluklarını pekiştirmeye yarıyor. Yaklaşık 6 panelden oluşan sempozyumun 4 paneli karaciğer, 2 panelinde ise böbrek konularını ele alınacak" diye konuştu.

Doktorların, bilim insanlarının ve akademisyenlerin iştirak sağladığı sempozyum 2 gün sürdü.

Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi
Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi
Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi
Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Bursa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlar organ naklinin artması bir araya geldi - Son Dakika

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