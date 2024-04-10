Uzmanlar Ramazan Ayı sonrası beslenme konusunda uyarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uzmanlar Ramazan Ayı sonrası beslenme konusunda uyarıyor

Ramazan Ayı boyunca değişen beslenme alışkanlıklarının metabolizmaya ve sindirim sistemine zarar verebileceği belirtiliyor. Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, bayram kahvaltısı hakkında da tavsiyelerde bulundu. Sindirim sisteminde problemler ve kan şekerinde dalgalanmalar oluşabileceği vurgulanıyor. Bayram sabahı hafif besinlerin tüketilmesi gerektiği ve su tüketimine önem verilmesi gerektiği de belirtiliyor.

10.04.2024 19:28  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar Ramazan Ayı sonrası beslenme konusunda uyarıyor

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan:

"Sindirim sisteminde problemler ve kan şekerinde dalgalanmalar oluşabiliyor"

ESKİŞEHİR - Ramazan Ayı boyunda oluşan beslenme alışkanlığının bir anda değişmesinin metabolizmaya ve sindirim sistemine zarar verebileceğini belirten Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, yapılacak bayram kahvaltısı hakkında da tavsiyelerde bulundu.

Geçirdiğimiz 1 aylık Ramazan Ayı döneminde, oruç tutmaya bağlı olarak beslenme alışkanlıkları değişti. Gece saatlerinde yapılan öğünün ardından uzun süre aç kalmayla birlikte metabolizmanın yavaşladığını belirten diyetisyenler, bayramda ve sonrasındaki dönemde oluşabilecek problemlere karşı vatandaşları uyardı. Yavaşlayan metabolizmaya karşı ağır yemekler içerek öğünlerin kan şekerinde dalgalanmalara ve sindirim sisteminde problemlere neden olabileceğini belirten Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, "Ramazan sonrası yediklerimizi birden arttırdığımızda sindirim sisteminde problemler ve kan şekerinde dalgalanmalar gibi sağlık sorunları meydana gelebiliyor" dedi.

"Sindirim sisteminde problemler ve kan şekerinde dalgalanmalar oluşabiliyor"

Ramazan Ayı'nın ardından beslenme alışkanlıklarını değiştirirken dikkat edilmesi gerektiğini ve gece öğünlerinin tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Diyetisyen Büşra Özcan, "Ramazan ayında beslenme düzeni değişiyor. 2 öğün beslenmeye geçiyoruz. Vücudumuz uzun süre açlık ve susuzluğa adapte oluyor. Ramazan sonrası dönemde sindirim sistemi ve metabolizma yavaşlıyor. Ramazan sonrası yediklerimizi birden arttırdığımızda sindirim sisteminde problemler ve kan şekerinde dalgalanmalar gibi sağlık sorunları meydana gelebiliyor. Bu nedenle küçük porsiyonlarda yavaş yemek yemek, az ve sık beslenmek ile ara öğünleri eklemek önemli" dedi.

"Bayram kahvaltısını mevsim yeşillikleri ile yapmalıyız"

Bayram sabahının klasiği olan aile kahvaltılarında olabildiğince hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğinin de altını çizen Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle güne mutlaka kahvaltıyla başlamalıyız. Sucuk, salam, pastırma, bal reçel, poğaça ve börekten oluşan zengin bayram kahvaltıları yerine mevsim yeşilliklerinden, tam tahıllı ekmeklerden, yumurta ve peynirden oluşan daha hafif ve dengeli bir kahvaltı yapmalıyız. Akşam yemekleri de hafif bir şekilde geçmeli, yanında bol bir kase salatayla birlikte hafif zeytinyağlı yemekler tercih etmeliyiz. Bu dönemde su tüketimi de azalıyor genellikle. Su tüketimine önem vermeliyiz. Günde en az 8-10 bardak su tüketmeliyiz. Bayramda tatlı ve şekerlemelerde de porsiyon kontrolü önemli. Fazla tüketmemeye dikkat etmeliyiz."

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlar Ramazan Ayı sonrası beslenme konusunda uyarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • UDER, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocukları Ziyaret Etti
    19:50 UDER, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocukları Ziyaret Etti

    UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, oyuncaklar hediye etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileterek bayramlarını kutladı. Dernek başkanı Yusuf Yıldırım, etkinliğin çocukların moralini yükseltmeyi ve onlara destek olmayı amaçladığını belirtti. UDER, toplumda çocuk haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen çalışmalarına devam edeceğini belirterek herkesin bayramını kutladı.

  • Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
    19:09 Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

    Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Alço'nun nörolojik sıkıntıları stabil seyretmekte olup, kalp problemleriyle ilgili tedaviler devam etmektedir.

  • Bodrum Belediyesi, hastalara moral oluyor
    19:08 Bodrum Belediyesi, hastalara moral oluyor

    Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri, sağlık problemlerinden dolayı yatağa bağımlı yaşayan vatandaşları bayramda da yalnız bırakmadı. Bayramlarda yapılan hasta ziyaretleri psikolojik açıdan önem taşıyor.

  • Google ve Bayer, radyologlara yardımcı olmak için yapay zeka kullanacak
    17:10 Google ve Bayer, radyologlara yardımcı olmak için yapay zeka kullanacak

    Google Cloud ve Alman sağlık devi Bayer, radyologlar için yeni yapay zeka araçları geliştirmek amacıyla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde, tıbbi görüntüleme gibi CT taramaları, ultrasonlar ve MR'ları kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olacak bir AI destekli inovasyon platformu geliştirilecek. Platformun sağlık ve bilim organizasyonlarının büyük ve güvenli AI araçları geliştirmesine yardımcı olması hedefleniyor. Bu ortaklık, radyologların iş yükünü hafifletmek ve hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla yapay zekanın kullanılmasını sağlayacak.

  • Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı'nda sağlık personelleri ve hastalarla bayramlaştı
    16:49 Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı'nda sağlık personelleri ve hastalarla bayramlaştı

    Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı dolayısıyla görevleri başında bulunan sağlık personelleri ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlaştı. Şenkul, hastaneleri dolaşarak hasta ve hasta yakınlarına bayramlarını kutladı ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Şenkul, acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi
    15:53 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini ziyaret etti. Ayrıca Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

  • 112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz çağrılar nedeniyle işlerini aksatıyor
    15:41 112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz çağrılar nedeniyle işlerini aksatıyor

    Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de kesintisiz hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, gelen gereksiz çağrıların işlerini aksatmasından şikayetçi. Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaklaşık 150 personel yoğun mesai yürütüyor ve bayram tatili boyunca da vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor. Vatandaşlardan gelen acil çağrıları karşılayan merkez, ambulans talepleri ve asayiş olaylarını ilgili kurumlara yönlendiriyor. Çağrı Merkezi Sorumlusu, vatandaşlardan gereksiz yere aramamalarını ve acil çağrıları engellememelerini rica ediyor.

  • Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç'ın Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
    15:29 Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç'ın Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

    Kanser tedavisi gören ve tedaviye yanıt vermeyip hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç'ın cenazesi, Düzce'de düzenlenen törenle defnedildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri de cenaze törenine katıldı.


20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:53 Bakan Yerlikaya: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 20:40:44. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanlar Ramazan Ayı sonrası beslenme konusunda uyarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement