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Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor - Son Dakika

Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor

20.11.2021 12:29
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor

Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmaya göre; özellikle gençlerin gün içerisinde bolca tükettiği, başta kahve olmak üzere çeşitli içeceklerde bol miktarda bulunan kafeinin sperm hücrelerinin hareketlerini bozarak üremeyi olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi'nde Kasım 2021'de PNAS dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları ile ilgili bilgi veren Embriyolog Turgay Barut, "Yapılan çalışmalar sonuncunda kadınlardaki yumurtalıklarla rahim dokusu arasındaki bağlantıyı sağlayan tüplerin kimyasal içeriğinin sperm hücrelerinin yumurta hücrelerine doğru nasıl yüzdüğünün anlaşılmasına ışık tuttu. Bu çalışmayı sığırlar üzerinde gerçekleştiren araştırmacılar çevresel biyokimyasal etkenlerin sperm aktivitesi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu inceledi" dedi.

KAFEİN, SPERMİN SİMETRİK İLERLEYİŞİNİ BOZUYOR

Açıklamasında başta kahve tiryakileri olmak üzere, fazla kafein alan erkekleri ilgilendiren bir hususu da dile getiren Barut, "Sperm hücreleri düz bir çizgide kuyrukları yardımıyla simetrik bir yüzme ile ilerlemekteyken hücre içi kalsiyum miktarını artıran hiperaktivasyonu sağlayan kafein ve ajanlara maruz kaldıklarında asimetrik ve dairesel hareket gösterdikleri belirlendi. Sperm hücrelerinin çevresel biyokimyasal ajanlara yanıt olarak oluşan hiperaktivasyonun döllenme bölgesi olan ampulla bölgesine doğru hareketinde yüzme davranışını düzenlediğini düşündürdüğü açıklandı. Profesör Dr. Alireza Abbaspourrad'ın doktora öğrencisi Meisam Zaferani bu çalışmalarında sperm hücrelerinin hareketlerindeki bu değişikliğin yumurta hücresini arayıp bulma ve başarılı bir dölleme sağlamasına yardımcı olacağını belirtti" diye konuştu.

ASİMETRİK İLERLEYİŞ, YUMURTA HÜCRESİNE ULAŞMASINI ENGELLİYOR

Embriyolog Turgay Barut açıklamasının devamında "Tüp bebek laboratuvarında bir alternatif tedavi seçeneği olarak kullanılan mikroakışkan çiplerde yapılan bu çalışmada sperm hücreleri laboratuvar ortamında bu çiplerde yüzdürülmüş ve ortama kalsiyum eklendiğinde sperm hücrelerinin asimetrik ve dairesel yüzme hareketinden dolayı yumurtalıklara ulaşma sırasında tüpler içerisinde çıkmaz noktalarda takılabileceğini ve yumurta hücresine ulaşmasını engelleyebileceğini sonucuna varmışlardır" ifadelerini kullandı.

"BU YENİ BULUŞ, EN İYİ TEDAVİ STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİNE OLANAK SAĞLAYABİLİR"

Sperm hücrelerinin rahim içerisindeki hareketinin sıcaklık, rahim dokusu içerisindeki sıvı akışkanlığı ve rahim duvar yapısı tarafından etkilendiğinin bilindiğini kaydeden Barut, "Yapay bir simulasyonda elde edilen bu yeni buluş insanlar da dahil olmak üzere canlı organizmalarda hücre içi kalsiyum seviyelerindeki bu artışı neyin yönettiği konusunda fikir vermektedir. Yapılan bu çalışma ile navigasyonel mekanizmayı neyin belirlediğinin anlaşılmasıyla çocuk sahibi olmak isteyen infertil çiftlere tüp bebek yöntemiyle en iyi tedavi stratejisinin belirlenmesine olanak sağlanabilir." dedi.

Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cornell Üniversitesi, Yüzme, Sperm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor - Son Dakika
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