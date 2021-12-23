Uzmanlardan "reçeteye uygun ilaç kullanın" uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan "reçeteye uygun ilaç kullanın" uyarısı

İSTANBUL Uzmanlar bir hekimin yazdığı reçeteye uygun şekilde ilaç kullanımının hastalığın seyrini etkilediğini belirterek, vatandaşları uyarıyor.

Hastalıklarda ilaç kullanılması kadar ilacın doğru kullanılması da çok önemli. Özellikle ilaç kullanırken en sık yapılan yanlışların başında hastalığın iyileşme dönemine girildiğinde hastanın kendini hafif iyi hissetmesi nedeniyle doktorun verdiği ilacı 'iyileştim' diyerek kendiliğinden bırakması geliyor. Uzmanlar ilaçların mutlaka doktorun verdiği dozda alınmasını, ne eksik ne de fazla alınmaması gerektiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Genco Erdem, "Doğru ilacı hekim yazar. Vatandaşlarımızın hekimin yazdığı ilacı kullanması gerekiyor. Komşu teyzemizin ya da aynı ilacı alan iş arkadaşımızın önerisiyle ilaç kullanmamak gerekir. Bir hekimin yazdığı reçeteye uygun şekilde ilacı kullanmak gerekir. Bu uygun dozda ilacı uygun zamanlama ile alınması demektir. Burada sık yapılan yanlışlardan biri de günde üç kere denildiği zaman, bunun sabah öğlen akşam şeklinde çok kısıtlı bir süreye sıkıştırılmasıdır. Hastalarımızın günde üç kerenin, sekiz saatte bir alınacak anlamına geldiğini bilmesi gerekmektedir. Bunun dışında, hekim yemekten önce ya da sonra gibi bir uyarı yaptıysa, buna da uymak gerekir. İlacı hekim zaten hastaya uygun dozda verecektir. O yüzden hastalarımızın bu konuda bir endişe ya da heyecana kapılarak bu ilaç bana fazla gelir diye düşünmesine gerek yoktur. İlacı kendilerinin yarıya düşürmemeleri ya da bu ilaç etkili olmadı diyerek iki kat doza çıkarmamaları bizim için oldukça önemlidir. İlacı kullanmaya başladıktan sonra hastalarımız kendini daha iyi hissetmeye başladıkları zaman ilacı bırakabiliyorlar ama bizim burada önerimiz hekimin uygun gördüğü süreyi tamamlamalarıdır. Bu süreyi olduğu kadar kısaltmamak, uzatmamak gerekir. Bazen bu ilaç bana çok iyi geldi, bir hafta daha devam edeyim de iyice bütün çivilerimi çıkartsın diye düşünebiliyorlar. Bunu da kesinlikle önermiyoruz. Hastalarımızın hekimlerinin uygun gördüğü süre boyunca ilaçlarını kullanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Yanlış gıdayla alınan ilaçlar ölüme götürebilir"

Bazı ilaçları alırken beslenme konusunda mutlaka doktordan ve eczacıdan görüş alınması gerektiğini ifade eden Erdem, aksi takdirde bazı ilaçlarla alınan besinlerin hastayı ölüme kadar götürebilecek ciddi rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Erdem, "Bazı tansiyon ilaçları vücuttaki potasyumu yükseltiyor. Bu ilaçları kullanırken yoğun potasyum içeren havuç, patates, muz gibi besinleri aşırı tüketirsek kandaki potasyum miktarımız oldukça yükselir. Kalp durması, hatta ölüme kadar gidebilecek bir süreç başlayabilir. Eş zamanlı olarak bazı kan sulandırıcıları kullanan hastalarımızın da yoğun yeşillik içeren bitkilerden sakınmaları, bazı kalp ritim düzenleyici ilaçları kullanan hastalarımızın ise yoğun kafein almaktan ve aşırı kahve tüketiminden kaçınmaları da bizim için önemlidir. Unutulmamalı ki, doğru ilacı hekim verir. Bu nedenle hekimin verdiği reçeteyi mutlaka eczaneden alarak kullanmaya başlamanız lazım" dedi.