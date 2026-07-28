Vali Aydoğdu’dan Kargın Belediye Başkanı Güneş’e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Vali Aydoğdu’dan Kargın Belediye Başkanı Güneş’e geçmiş olsun ziyareti

Vali Aydoğdu’dan Kargın Belediye Başkanı Güneş’e geçmiş olsun ziyareti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, rahatsızlığı nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kargın Belediye Başkanı Adem Güneş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, rahatsızlığı nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kargın Belediye Başkanı Adem Güneş'i ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, hastanede tedavi altında bulunan Güneş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında Aydoğdu, Belediye Başkanı Güneş'in sağlık durumuna ilişkin hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, Başkan Güneş'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Vali Aydoğdu’dan Kargın Belediye Başkanı Güneş’e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

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