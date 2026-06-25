Vali Aydoğdu, Başkan Elçi\'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aydoğdu, hastanede tedavi süreci devam eden Elçi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve doktorlarla görüşen Aydoğdu, Elçi'nin tedavi sürecine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.

Başkan Elçi'ye acil şifalar dileyen Aydoğdu, sağlık çalışanlarına da yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. - ERZİNCAN