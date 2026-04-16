Vali Baruş'tan Kan Bağışı Çağrısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş'tan Kan Bağışı Çağrısı

16.04.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da kan bağışı kampanyasına katılan Vali Baruş, bağışın sürekli hale getirilmesini vurguladı.

Erzurum'da kan bağışı yapan Vali Aydın Baruş, "Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler hem de kamu kurumları olarak bu duyarlılığı sürekli hale getirmeliyiz." dedi.

Vali Baruş, Valilik koordinesinde, Türk Kızılay işbirliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen "Kan Bağışı Kampanyası" programına katıldı. Burada kan bağışında bulunup kamu personeliyle sohbet eden Baruş, Kızılay yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu kurumlarının sadece kamu hizmetlerini yürütmekle kalmadığını, aynı zamanda da vatandaşlar için önemli meselelerde de sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kan bağış kampanyasına da büyük bir memnuniyetle katıldığını anlatan Baruş, şunları kaydetti:

"Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışı kampanyaları ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Hepimizin bir gün hastaneye yolu düşebilir ya da bir yakınımız operasyon geçirebilir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan kanı temin etmek en acil meselelerden biri haline geliyor. Bu nedenle Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunmamız gerekiyor. Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler hem de kamu kurumları olarak bu duyarlılığı sürekli hale getirmeliyiz. Bu sayede Kızılay, temin ettiği kanları şifa bekleyen hastalara ulaştırabilir. Bugün 100 arkadaşımızla birlikte kan vereceğiz. Bu duyarlılığı gösteren herkesi tebrik ediyorum. Tüm Erzurumlu hemşerilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise 100 personelinin kan bağışı yaparak, hayat kurtarmaya yönelik önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu duyarlılığı gösteren personelimize teşekkür ediyorum. Deprem ve diğer afet durumlarında kan ihtiyacı artmaktadır. Bu kapsamda anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdik. Yapılan bu bağışlarla yaklaşık 300 vatandaşımıza umut olacağız." ifadelerini kullandı.

Kan bağışının ardından Türk Kızılay ekipleri tarafından bağışçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Kızılay, Erzurum, Sağlık, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:06:13. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Baruş'tan Kan Bağışı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.