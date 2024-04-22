Valmont'un Yeni Güneş Koruma Kremi Lumicity, Türkiye'de İlk Kez Melissima'da!

Sağlık

LumiCity, sağladığı UV koruması ve parlaklık etkisiyle, cilt bakım rutininizin yeni favorisi olmaya geliyor! Valmont, Lumicity'nin Türkiye lansmanını Melissima'nın Erenköy şubesinde verdiği harika bir davet ile gerçekleştirdi.

Lumicity ile Güzelliğinizi Yeniden Keşfedin!

Günlük yaşamda, özellikle de şehir hayatında, cilt çeşitli kirleticilere ve zararlı UV ışınlarına maruz kalır. Bu durum, cildin erken yaşlanmasına neden olabileceği gibi cildin mat ve cansız görünmesine de yol açabilir. Bu nedenle, şehir hayatında yaşayanlar için cildin genç ve sağlıklı kalması adına koruma son derece önemlidir.

LumiCity, dermatologlar tarafından özel olarak geliştirilen bir formülle sunulan en yeni Valmont ürünü olarak karşımıza çıkmakta. Bu yenilikçi formül, UVA ve UVB ışınlarını filtreleyerek cildi güneşin zararlı etkilerinden korurken, aynı zamanda cilde sağlıklı bir ışıltı kazandırmak için tasarlanmış. Yüksek koruma faktörü ile cildi dış etkenlere karşı güçlendirirken, hoş dokusu ve kolay uygulanabilirliği sayesinde de cilt üzerinde beyaz izler veya lekeler bırakmaz. Ayrıca, kadifemsi bitişiyle cildinize nazikçe nüfuz eder ve keyifli bir uygulama deneyimi sunar. Parlaklık aktive edici etkisiyle de cilt sağlıklı bir şekilde ışıldar.





Prime Renewing Pack: Mutlu Bir Cildin Kalıcı Yol Arkadaşı...

Dünyaca ünlü cilt bakımı markası Valmont, İsviçre Alpleri'nden esinlenerek geliştirilen Prime Renewing Pack'in 40. yılını, Didier Guillon'un imzasını taşıyan sanatsal bir gülen yüz ifadesi ile donatılmış, renkli ve neşeli bir tasarımla ve Valmont'un yorumuyla süslenmiş 75 ml'lik özel bir kavanozda "Happy Mask" adı altında "Anniversary Edition" olarak sunuyor.

Happy Mask, kullanıcılarına anında daha genç, daha parlak ve daha canlı bir cilt vaat ediyor. Dermatologlar tarafından özel olarak geliştirilen formülüyle, ciltteki stres ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olurken, aynı zamanda cildi rahatlatıyor ve derinlemesine nemlendirme sağlıyor. Ayrıca, yaşlanma belirtileri ve kırışıklık çizgileri ile de mücadele edip onarım sağlıyor. Yağ içermeyen ince ve kremsi dokusu, ciltte hafif ve ipeksi bir his bırakıyor.

Türkiye'nin önde gelen güzellik editörlerinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerine keyifli bir Valmont deneyimi yaşatan Melissima, güzellik sektöründeki farkını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Bu mucizevi güneşten koruma kremi Lumicity Türkiye'de ilk kez Melissima raflarında ve Melissima protokollerinde yerlerini aldı.Bununla birlikte mutlu ciltlerin sırrı Prime Renewing Pack Happy Mask Edition da Türkiye'de ilk ve son kez, sadece Melissima'dan temin edilebilecek.