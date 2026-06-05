Van'da 32 Bin Kilo Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da 32 Bin Kilo Kaybı

Van\'da 32 Bin Kilo Kaybı
05.06.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki diyetisyenler, kişiye özel programlarla bir yılda 32 bin 400 kilo kaybı sağladı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görevli diyetisyenlerin uyguladığı kişiye özel beslenme programları sayesinde, bir yıl içerisinde toplam 32 bin 400 kilo kaybı sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastaneler ve sağlıklı hayat merkezlerinde görevli diyetisyenler, uyguladıkları kişiye özel beslenme programları ile obeziteyle mücadelede Türkiye genelinde en fazla kilo kaybı sağlayan iller arasında yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren diyetisyenler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavilerinin planlanması ve toplum bilincinin artırılması noktasında yürüttükleri çalışmalarla dikkat çekiyor. İl genelindeki sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz diyetisyen desteği alan vatandaşların verileri, yürütülen çalışmaların başarısını ortaya koyuyor.

"10 bin 200 vatandaşımızı düzenli takip ettik"

Konuya ilişkin konuşan Diyetisyen Ebru Elbiz Seyhan, bireylere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı ve hastalıklara özel tıbbi beslenme tedavileri planlamayı amaçladıklarını belirterek, "Van genelinde bir yıl boyunca 10 bin 200 vatandaşımızı düzenli olarak takip ettik. Vatandaşlarımız bizlere kilo alma, kilo verme, obezite ve kronik hastalıklara bağlı diyet tedavisi gibi birçok durumda başvurabiliyorlar. Sağlıklı hayat merkezlerimizden ücretsiz bir şekilde diyetisyen desteği alabiliyorlar. Biz de bu kapsamda hazırladığımız diyet tedavileri sonucunda 32 bin 400 kilo kaybı sağladık" dedi.

"Rolümüz tamamen kişiye özel"

Diyetisyenlerin toplum sağlığındaki rolüne vurgu yapan Seyhan, sağlık profesyonelleri olarak temel amaçlarının toplumu bilinçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Rolümüz tamamen kişiye özel, kişinin hastalık ya da sağlık durumuna göre gerektiği şekilde bir diyet tedavisi planlamak. Amacımız ve hedefimiz bu. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da 32 Bin Kilo Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:00:57. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da 32 Bin Kilo Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.