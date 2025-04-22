Van'da Doğumda Zamanla Yarışan Sağlık Ekipleri Anne ve Bebek Hayata Döndü - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Doğumda Zamanla Yarışan Sağlık Ekipleri Anne ve Bebek Hayata Döndü

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43 haftalık hamile Leyla Kameri'nin doğumunda yaşanan komplikasyonlar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle aşıldı.

22.04.2025 10:29
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Van'da sağlık ekipleri zamanla yarıştı: Anne ve bebek hayata döndü

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde 43 haftalık hamile bir kadının doğumunda yaşanan komplikasyonlar, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu hem annenin hem de bebeğinin hayatını kurtardı.

Çatak Devlet Hastanesinin acil servisine başvuran 35 yaşındaki Leyla Kameri, üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Ancak bebeğin anne karnında dışkılaması, plasentadan ayrılması ve doğum sonrası annenin aşırı kanama yaşaması nedeniyle durum acil koduyla değerlendirildi. Çatak Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Coşkun, annenin hayati riski nedeniyle vakayı derhal Van'a sevk etti. 112 ambulansıyla, doktor refakatinde gerçekleştirilen transfer sırasında hem anne hem de bebeğin durumu yakından takip edildi.

Anne ve bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Acil Ünitesine ulaştığında nöbetçi kadın doğum uzmanı tarafından hızlıca müdahale edildi. Doğum sonrası kanamanın hayati risk oluşturduğu durumlarda uygulanan cerrahi ve medikal müdahalelerle annenin rahmi alınmadan başarılı bir şekilde tedavi edildi. Böylece hem annenin hayatı hem de doğurganlığı korundu. Anne ve bebeğin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, kısa süre içinde taburcu edilecekleri bildirildi.

"Hayati tehlikesi büyük ölçüde azaltılmıştır"

Konuya ilişkin açıklama yapan Çatak Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Coşkun, hastanın acil servise başvurduğunu, 43 haftalık bebeğin plasentadan ayrıldığını belirtti. Bu nedenle doğum sonrası bebeğe pediatri ekibinin müdahale ettiğini aktaran Dr. Coşkun, "Hastamız doğum sonrası aktif kanama yaşadığı için gerekli ekipmanların temin edilmesinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Transfer sürecinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Mazlum Gönül hastayı şahsen kabul etti. Kadın doğum acil girişinde bekleyen ekip sayesinde hasta hızla doğumhaneye alındı ve gerekli medikal uygulamalar zaman kaybetmeden başlatıldı. Dr. Mazlum Gönül'ün hızlı müdahalesi sayesinde annenin rahmi korunmuş, hayati tehlikesi büyük ölçüde azaltılmıştır. Yoğun bakım süreci gerekmeksizin serviste takip edilen hastamız kısa sürede toparlandı. Anneyle birlikte 112 ekipleri tarafından sevk edilen bebek ise doğum sonrası takibi için hastanenin yenidoğan yoğun bakım ekibine teslim edildi. Şu anda hem annemiz hem de bebeğimizin genel durumu iyidir. Taburculukları planlanmaktadır" dedi.

"Doğum sonrası kanamalar tehlikelidir"

Vakanın yaşandığı akşam hastanede nöbetçi olduğunu belirten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mazlum Gönül ise şunları söyledi:

"Doğum sonrası kanamalar oldukça tehlikeli ve genellikle abondan (çok fazla miktarda) seyrettiği için hastanın hızlıca sevk edilmesi hayati öneme sahipti. Dr. Ayşegül Coşkun, doğumu gerçekleştirdikten sonra hasta ile birlikte hastanemize ulaştı. Bu süre zarfında biz de gerekli hazırlıkları yaptık. Hastanın ilk değerlendirmesinde, Dr. Coşkun tarafından başlanan medikal tedaviye kısmen yanıt verdiği gözlendi. Ancak abondan kanama hala devam ediyordu. Özellikle rahmin alt segmentinde belirgin atoni (rahmin kasılamaması) mevcuttu. Bunun üzerine cerrahi müdahaleye geçtik. Doğum esnasında oluşan tüm yırtıkları onardık ve kanamayı azaltmak adına bazı damarları kapattık. Medikal tedaviye ek olarak uyguladığımız cerrahi müdahale de olumlu sonuç verince, hastamız yoğun bakıma ihtiyaç duymadan servise alındı."

"Hızlı ve etkili müdahale büyük önem taşıyor"

Doğum sonrası kanamaların gebelikte en çok korkulan komplikasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Dr. Gönül, "Postpartum kanamalar, gebeliğe bağlı olarak rahme yönelen yüksek kan akımı nedeniyle çok ciddi ve ölüm riski taşıyan kanamalardır. Bu tür vakalarda hızlı ve etkili müdahale büyük önem taşımaktadır. Şükür ki hastamızda ciddi bir hematolojik komplikasyon gelişmedi. Süreçte hastaya 8 ünite kan transfüzyonu yapıldı. Bugün itibarıyla hem anne hem de bebeğimizin genel durumu iyi. Taburculukları bekleniyor" diye konuştu.

Doğum sırasında çok zor bir süreç yaşadığını ifade eden anne Leyla Kameri de hızlı müdahalede bulunan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van'da Doğumda Zamanla Yarışan Sağlık Ekipleri Anne ve Bebek Hayata Döndü - Son Dakika

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