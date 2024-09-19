Van'da Epilepsi ve Tümör Cerrahisi Kursu - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Epilepsi ve Tümör Cerrahisi Kursu

Van'da düzenlenen kursa 180 bilim insanı katıldı, beyin cerrahisi alanında bilgi paylaşımı yapıldı.

19.09.2024 23:59
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Van'da 'Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi' kursu başladı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliğini ile Türk Nöroşirurji Derneğince düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi" kursunun açılışı yapıldı.

Double Tree By Hilton Van Otelinde yapılan kursun açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin özellikle beyin ve sinir cerrahisi, girişimsel radyoloji ve girişimsel nöroloji anlamında son yıllarda önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Bu çalışmaların sonucu olarak Türkiye'de beyin ve sinir cerrahisi alanında önemli bir yerde olan Türk Nöroşirurji Derneği ve Pediatrik Nöroşirurji Grubu'nun Van'da düzenlediği bu kurs ve eğitim programı son derece önemli. Türkiye'nin saygın beyin ve sinir cerrahları, pediatrik beyin ve sinir cerrahi alanındaki duayen hocaları ve bu derneğin kurucuları, Van'ımıza teşrif ettiler. Böyle bir etkinliğin Van'da gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu her yıl farklı bir ilde düzenlenen bir etkinlik. Yoğun bir katılımla yaklaşık 180 tane bilim insanı buraya geldi. Türkiye'nin çok saygın üniversitelerindeki bilim insanları, araştırmacılar Van'da güzel bir sosyal program hazırlamışlar. Tabi üniversitemiz ev sahipliğinde bu etkinliğin burada düzenlenmesi bizi de mutlu etti" dedi.

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin özellikle son yıllarda yaptığı beyin ve sinir cerrahi ameliyatları ve beyin tümörü ameliyatlarında çok iyi bir noktaya geldiğinin altını çizen Şevli, "Üst düzey ameliyatları artık üniversitemiz hastanesinde de yapılıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor, toplantının sonucuna ulaşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı Volkan Etüş ise bu toplantının her yıl farklı bir şehirde yapıldığını belirterek, "Her yıl düzenlediğimiz Pediatrik Nöroşirurji eğitim kurslarımızın bu yılki durağı Van oldu. Prof. Dr. Abdurrahman Aycan kardeşim çok büyük bir özveri ile yaklaşık 140 değerli kursiyerimizi ve 50 kişilik fakülte kadromuzu ağırlayarak bizlere çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Bilimsel etkinliğin çok yüksek olduğu, genç cerrah arkadaşlarımızla mesleki anlamda hem teorik hem pratik bilgilerin verildiği böyle kapsamlı bir kursta ülkemizin çok nadide ve güzel bir bölgesi olan Van'da bizi bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aycan da 3 gün sürecek olan toplantıya rekor bir sayıda katılımcının yer aldığını vurgulayarak, "140 katılım ve 40 tane öğretim üyesi ile beraber 180 kişilik bir toplantı düzenliyoruz. Bu toplantının Van'da düzenlenmesi onur verici bir durum. Beyin cerrahisi ile ilgili beyin tümörü ve epilepsi cerrahisi ile ilgili herkes kendi deneyimlerini anlatacak, kıdemli hocalarımız kendi deneyimlerini anlatacak ve kursiyer arkadaşlarımız da bu deneyimlerden faydalanacak. Böyle bir ortam sağlanmış oldu. Tabi bu toplantıların düzenlenmesi için Van'ın alt yapısı buna uygun. Biz bunu sağlamış olduk. Bu toplantının burada yapılmasına sebep olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program kokteyl ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van'da Epilepsi ve Tümör Cerrahisi Kursu - Son Dakika

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