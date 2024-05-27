Varto Devlet Hastanesi Uzman Doktor Atamalarıyla Ameliyatlara Yeniden Başladı

Sağlık

Varto'ya uzman doktorların atanmasıyla yeniden ameliyatlara başladı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde bulunan 55 yataklı devlet hastanesi, uzman doktorların atanmasıyla birlikte ameliyatlara yeniden başladı.

Günde ortalama 250 hastaya poliklinik hizmeti sunan hastanenin ameliyathane bölümü, genel cerrahi uzmanının göreve başlamasıyla birlikte yeniden hizmete girdi. Hastanede çeşitli ameliyatlar gerçekleştirilebilecek ve tanı ile biyopsi amaçlı endoskopi ve kolonoskopi gibi işlemler de yapılacak.

9 uzman ve 10 pratisyen hekimin hizmet verdiği hastanenin ameliyathane bölümündeki donanım eksiklikleri giderilerek tam kapasiteyle hizmet veriyor. Varto Devlet Hastanesinde aktif olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, aile hekimliği, kadın doğum hastalıkları, üroloji, ortopedi ve travmatoloji ile anestezi uzmanları ilçeye hizmet sunuyor.

Hastane Başhekimi Abdulrahim Kaplan, hastanede yapılan yenilikler ve sunulan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Kaplan, devletin sağladığı imkanlar ve desteklerle sağlık hizmetlerinde büyük ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "2015 yılında yeni binayla hizmete giren Varto Devlet Hastanesi, yeni atanan uzman hekimlerimiz ile beraber daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 ay önce hastanemize atanan Genel Cerrahi Uzmanımız Sinan Cem Hocamızın gelmesiyle beraber hastanemiz bünyesinde yapmış olduğumuz; fıtık ameliyatları, kitle ameliyatları, endoskopi, kolonoskopi ameliyatlar sayesinde vatandaşımız artık il dışına veya Muş merkeze sevk bulmak zorunda kalmıyorlar. Biz hastalarımıza bu hizmeti burada sağlıyoruz. Devletimizin bize sağladığı bu imkanlarla vatandaşımıza daha iyi bir hizmet sağlamaktayız. Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürümüze bu desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sinan Cem Şahin ise uzun yıllardır kullanılmayan endoskopi ünitesini yeniden açarak hastaların hizmetine sunduklarını söyledi. Dr. Sinan Cem Şahin, "Yaklaşık 2 aydır Varto Devlet Hastanesinde çalışmaktayım. Buraya atanmam ile birlikte çok uzun yıllardır kullanılmayan endoskopi ünitesini yeniden açtık. Geçen hafta itibariyle işlemlerimizi yapmaya başladık. Bu ünite kapsamında hastaların mide ve yemek borusunu inceleyebildiğimiz endoskopi işlemlerini ve gerekli durumlarda parça alma (biyopsi) işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde kolonoskopi işlemleri de yapabiliyoruz. Her türlü imkanı sağlayarak hastalarımıza tam teşekküllü hizmet sunuyoruz. Geçen hafta itibariyle açılan bu ünite ile hastaların konforunu bir nebze de olsa artırmayı başardığımızı düşünüyorum. Normalde 2-3 dakika sürebilecek endoskopi işlemleri veya 10-15 dakika sürebilecek kolonoskopi işlemlerini burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Hastalarımız, ilçe dışına sevk edilmeden burada tedavi olabilecekler" şeklinde konuştu.