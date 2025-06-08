Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim

Kurban Bayramı öncesi sağlık kuruluşlarında artan yoğunluk, bazı doktorları zor durumda bıraktı. Bir doktor, hasta yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı sosyal medyada paylaştığı video ile dile getirdi.

"VALLAHİ KAFAYI YİYECEĞİM"

Videoda, gelen hastaların gerekçesiz taleplerinden bunaldığını belirten doktor, "Bir tane hasta geldi, annesi diyor ki 'Bayramda köye gideceğiz, gitmeden önce bir muayene ettirmeye geldik, antibiyotik yazdırmak istiyoruz.' Vallahi kafayı yiyeceğim ya" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

DİĞER DOKTORLARDAN DESTEK

Doktorun isyanı sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken, birçok sağlık çalışanı benzer durumlar yaşadığını belirterek meslektaşına destek verdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanımının halk sağlığını tehdit ettiğini vurgularken, bayram öncesi hastanelerde "önlem amaçlı muayene" alışkanlığının sağlık sistemine yük getirdiğine dikkat çekti.