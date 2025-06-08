Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim - Son Dakika
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Sağlık

Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim

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Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
08.06.2025 15:15  Güncelleme: 15:28
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Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Haber Videosu

Bayram öncesi artan hasta yoğunluğundan bunalan bir doktor, sosyal medyada çektiği videoyla isyan etti. "Köye gitmeden muayene ve antibiyotik isteyen" hastaları örnek veren doktor, "Vallahi kafayı yiyeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kurban Bayramı öncesi sağlık kuruluşlarında artan yoğunluk, bazı doktorları zor durumda bıraktı. Bir doktor, hasta yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı sosyal medyada paylaştığı video ile dile getirdi.

"VALLAHİ KAFAYI YİYECEĞİM"

Videoda, gelen hastaların gerekçesiz taleplerinden bunaldığını belirten doktor, "Bir tane hasta geldi, annesi diyor ki 'Bayramda köye gideceğiz, gitmeden önce bir muayene ettirmeye geldik, antibiyotik yazdırmak istiyoruz.' Vallahi kafayı yiyeceğim ya" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

DİĞER DOKTORLARDAN DESTEK

Doktorun isyanı sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken, birçok sağlık çalışanı benzer durumlar yaşadığını belirterek meslektaşına destek verdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanımının halk sağlığını tehdit ettiğini vurgularken, bayram öncesi hastanelerde "önlem amaçlı muayene" alışkanlığının sağlık sistemine yük getirdiğine dikkat çekti.

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Son Dakika Sağlık Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erbay Mercan:
    sizde az değilsinizzzzzzz 60 27 Yanıtla
  • 611661:
    Şov yapmaniza gerek yok, yazma kardeşim, tedavi ne gerektiriyorsa onu söyle, ukalalik ypmayin... 51 20 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    burada saçma sapan yorumlar görüyorum. Muhtemelen kompleksten doktor olmak çalışmak okumak kolay mı zannediyorsunuz . doktorlar her şeyi hak ediyor . 12 20 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Halkımız ilacı yiyecek sanıyor, her ilacın muhakkak zararı var, doktorda insan saçma sapan isteklerde bulunmayın, fırıncıya ekmeğin yapımını tarif etsene seni fırından kovar, doktorlarımıza güvenelim ,abuk subuk isteklerde bulunmayalım. 16 7 Yanıtla
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