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Viral enfeksiyonlar "mevsimsel" etkiyle arttı - Son Dakika

Viral enfeksiyonlar "mevsimsel" etkiyle arttı

28.12.2021 11:05
Viral enfeksiyonlar "mevsimsel" etkiyle arttı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, yaşanan grip salgınının mevsimsel olarak artış gösterdiğini ancak vatandaşların alacakları bazı tedbirlerle bunun önüne geçebileceğini söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, yaşanan grip salgınının mevsimsel olarak artış gösterdiğini ancak vatandaşların alacakları bazı tedbirlerle bunun önüne geçebileceğini söyledi.

Küçükkendirci, AA muhabirine, artan üst ve alt solunum yolu, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar ile bu hastalıklardan korunma yöntemlerine ilişkin bilgileri aktardı.

Son günlerde hem acil servislerde hem de polikliniklerde ciddi hasta artışıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Küçükkendirci, "Mevsimsel olarak hastalarımızın başvuruları artmıştı, biz bunu bekliyorduk. Ama son dönemlerde solunum yolu hastalıklarıyla ilgili bir artış gözlemliyoruz. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarımızda bu artışı gözlemlemekteyiz. Özellikle acil servislerimize başvurularda ciddi artışlar söz konusu." dedi.

Küçükkendirci, vaka artışlarıyla ilgili, "Beklenen sayılarda mevsimsel grip ve nezle başvuruları söz konusu. Geçtiğimiz yıl insanlarımız tedbirlere daha çok riayet ettiği için daha az sayıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu yıl normal seviyelerde bir müracaat söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların gribal enfeksiyon ve soğuk algınlıklarında belirtileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile karıştırabildiklerini belirten Küçükkendirci, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde artan 'rinovirüs' dediğimiz nezle hastalığının veya 'hemofilus influenza' olarak kabul ettiğimiz gribal enfeksiyonların ciddi manada Kovid-19 ile karıştırıldığı, buna bağlı olarak 'Acaba Kovid mi oldum?' diyerek müracaatların arttığını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız benzer belirtilerle müracaat ediyor. Fakat Kovid-19'da genellikle burun akıntısı olmuyor. Daha çok kas ağrısı, ateş, öksürük ön plana çıkmış oluyor. Nezlede daha çok burun akıntısı ve hafif kırgınlıkla başlayan bir durum gözlemliyoruz. Eğer hemofilus influenza gibi gribal bir enfeksiyon geçiriyorsak durumu biraz daha ağırlaştırılmış bir tablo olarak değerlendirebiliriz."

Küçükkendirci, her iki durumda da alınması gereken tedbirlerin hastalıktan korunmayı sağlayacağına dikkati çekti.

Hastalığa yakalanmadan önce belirli önlemlerin vatandaşlar tarafından iyi kavranması gerektiğini yineleyen Küçükkendirci, şunları söyledi:

"Çocuklarımızda da son dönemlerde daha sık rastladığımız Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) olarak kabul etiğimiz daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ve alt solunum yolu enfeksiyonuyla eşlik eden ateş, öksürük ve kırgınlıkla takip edilebilen bir rahatsızlıkla karşı karşıyayız. Hem Kovid-19 ile hem de bu tarz solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede koruyucu hekimlik ön planda. Vatandaşlarımızın her iki hastalık durumunda da alması gereken önlemler aynı. Maske, mesafe ve hijyen mutlaka takip edilmelidir.

Mevsimsel olarak soğukların çok yoğun yaşandığı dönemlerden geçmemiz dolayısıyla da ciddi tedbirler almamız lazım. Kıyafet ve ısınma konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Isı değişimlerine ve beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Sıvı alımlarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal ortamlarda biraz gevşemeyi görüyoruz, bu durum solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına sebep oluyor. Bu konuda maskemizi gerekmedikçe çıkarmamamızı salık veriyoruz."

Küçükkendirci, vatandaşlara maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek hem solunum yolu enfeksiyonlarından hem de Kovid-19'dan korunabileceklerini anımsatarak, Kovid-19'un neredeyse azalmaya yüz tutuğu ülke ortamında aşı olarak buna destek vermelerini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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