Vücudunuzun Yardım Çığlığı Olan Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Gün içerisinde sebepsiz bir gerginlik, göz kapağınızda inatçı bir seğirme veya gece uykunuzu bölen bacak krampları mı yaşıyorsunuz? Çoğu zaman "strestendir" veya "yorgunluktandır" diyerek geçiştirdiğimiz bu durumlar, aslında vücudumuzun biyokimyasal bir eksikliğe verdiği "imdat" sinyalleri olabilir. Dr. Ümit Aktaş'ın önemle vurguladığı gibi; vücudumuzda magnezyum, birçok enzimatik reaksiyonda rol oynar. Magnezyum minerali, modern insanın en büyük gizli açlığıdır. Peki, bu eksiklik kendini nasıl belli eder ve neden standart kan tahlillerinde görünmez?

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Vücutta Nasıl Hissedilir?

Magnezyum eksikliği, tek bir organı değil, bütün sistemi etkileyen domino taşı etkisi yaratır. İşte en sık görülen sinyaller:

Kas Krampları ve Seğirmeler: Magnezyum, kalsiyumun hücre içine giriş çıkışını kontrol ederek kasların gevşemesini sağlar. Yeterli magnezyum alımı, kasların normal fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı olur.

Kronik Yorgunluk ve Halsizlik: Hücrelerimizin enerji santralleri olan mitokondrilerin çalışması için magnezyum kullanılabilir. Enerji üretimi süreçlerinde magnezyum önemli rol oynar.

Anksiyete ve Uyku Bozuklukları: Sinir sistemi ve uyku düzeniyle ilişkili fizyolojik süreçlerde magnezyum önemli bir mineraldir.

Kalp Çarpıntısı ve Tansiyon: Kalp de bir kastır. Elektrolit dengesi, kalp kası dahil olmak üzere kasların normal fonksiyonu açısından önemlidir.

Neden Eksiklik Yaşıyoruz? "Topraklarımız Fakirleşti"

"Ben sağlıklı besleniyorum, neden takviye alayım?" sorusu en sık karşılaşılan sorudur. Ancak Dr. Ümit Aktaş acı bir gerçeğe parmak basıyor: Tarım topraklarımız magnezyum açısından giderek fakirleşiyor. Endüstriyel tarım yöntemleri nedeniyle, bugün yediğimiz bir ıspanak veya elma, dedelerimizin yediği besinlerle aynı mineral değerine sahip değil. Yani mideniz dolsa bile, hücreleriniz aç kalmaya devam ediyor olabilir.

Magnezyumda Kan Tahlili Yanılgısı ve Hücre İçi Ölçüm

Pek çok hasta, kan tahlili yaptırıp "Magnezyum değerim normal" diyerek bu sorunu görmezden gelir. Ancak burada kritik bir "Tıbbi Kör Nokta" vardır. Vücuttaki magnezyumun %99'u kemiklerde ve hücre içindedir; kanda sadece %1'i bulunur. Vücut, kan seviyesini sabit tutmak için (homeostaz) gerekirse kemiklerinizi eritir, yine de kana o magnezyumu verir. Bu yüzden serum seviyesi normal görünse bile, Hücre İçi Magnezyum seviyeniz diplerde olabilir. Gerçek tabloyu görmek için semptomlarınızı iyi izlemeniz gerekir.

Eğer yukarıdaki belirtilerden birkaçını yaşıyorsanız, beslenmenizi kabak çekirdeği, avokado ve yeşil yapraklı sebzelerle zenginleştirmelisiniz. Ancak modern yaşam şartlarında ve fakirleşen topraklarda bu her zaman yeterli olmayabilir. Biyoyararlanımı en yüksek olan Bisglisinat formunda ki magnezyum takviyesiile vücudunuzu desteklemek, yaşam kalitenizi artırmak için atacağınız en büyük adımdır.