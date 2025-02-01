Yalova'da Su Güvenliği İyi

Sağlık

Sağlık Bakanlığı, Yalova'daki su güvenliği incelemesinde, içme suyu kullanımıyla ilgili olarak bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmeye ilişkin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Kentten alınan su numunelerinin detaylı analiz edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir."