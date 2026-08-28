Yalova'da Yeni Hastane Planları Açıklandı - Son Dakika
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Yalova'da Yeni Hastane Planları Açıklandı

Yalova\'da Yeni Hastane Planları Açıklandı
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Eski Devlet Hastanesi yerine Sultaniye'de 400 yataklı hastane, mevcut alanda diş sağlığı merkezi yapılacak.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, eski Devlet Hastanesi alanına 100 yataklı yeni hastane yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mevcut binanın bu yıl yıkılması planlanırken alana 50-70 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi ile semt polikliniği yapılması planlanıyor. Kentin yeni hastanesi ise Sultaniye'ye yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğü, eski Devlet Hastanesi alanının geleceğine ilişkin kamuoyunda yer alan haber ve değerlendirmeler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, eski Devlet Hastanesi binasına ilişkin gerçekleştirilen teknik inceleme ve analizler sonucunda yapının depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda binanın yıkımının 2026 yılı içerisinde ihale edilerek gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Yapılan ihtiyaç analizleri ve sağlık hizmetlerinin geleceğe yönelik planlamaları doğrultusunda, eski hastane alanına 50-70 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Semt Polikliniği yapılmasının planlandığı açıklandı. Bu yatırımlara ilişkin proje ve planlama çalışmalarının tamamlanarak Sağlık Bakanlığına sunulduğu kaydedildi.

100 yataklı hastane iddiasına açıklık getirildi

Açıklamada, kamuoyunda eski Devlet Hastanesi alanına 100 yataklı yeni hastane yapılacağı yönündeki haberlerin gerçekçi olmadığı ifade edildi. Yalova'nın artan nüfusu ve sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarının değerlendirildiği belirtilerek, yeni hastane yatırımının eski Devlet Hastanesi alanı yerine Çiftlikköy ilçesi Sultaniye bölgesinde planlandığı bildirildi.

Sultaniye'ye minimum 400 yataklı hastane

Sağlık Bakanlığı, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yapılan ihtiyaç ve kapasite değerlendirmeleri kapsamında, Çiftlikköy Sultaniye bölgesinde minimum 400 yataklı yeni hastane yapılması yönündeki yatırım sürecinin başladığı ve devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yalova'nın sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların nüfus artışı, bölgesel ihtiyaçlar, hasta hareketliliği ve sağlık hizmetlerine erişim gibi kriterler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığının yatırım programları doğrultusunda planlandığı ifade edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, eski Devlet Hastanesi alanındaki mevcut planlamanın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi ile semt polikliniği yönünde olduğunu, projelerin Bakanlığa sunulduğunu ve yatırım sürecinin devam ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Diş Sağlığı, Hastane, Yalova, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yalova'da Yeni Hastane Planları Açıklandı - Son Dakika

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