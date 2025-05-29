Yanık Tedavisi Hizmetlerinde Gelişim - Son Dakika
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Sağlık

Yanık Tedavisi Hizmetlerinde Gelişim

Yanık Tedavisi Hizmetlerinde Gelişim
29.05.2025 11:50
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Bakan Memişoğlu, yanık tedavisinde 20 yılda kapasitenin 3'ten 62 merkeze çıkarıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ülkemiz yanık tedavisi hizmetlerinde son 20 yılda çok önemli bir kapasite gelişimi sağlamıştır. 2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri, bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaşmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen 'Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi'nde konuştu. Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği, Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği ve Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Afetleri Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile çok sayıda sağlıkçı ve davetli yer aldı.

'YAYGIN BİR HİZMET AĞINA ULAŞTI'

Bakan Memişoğlu, kongrenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, "Tıp eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencisi olma şerefine nail olduğum Prof. Dr. Mehmet Haberal, yanık tedavisiyle ilgili çalışmalara daha 1970'li yıllarda başlamış, bu alanda ülkemize öncülük etmiş bir isimdir. Kurduğu Başkent Üniversitesi ve öncülük ettiği enstitüler aracılığıyla, yanık, organ nakli ve afet tıbbı gibi kritik alanlarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çığır açan çalışmalara imza atmıştır. Yanık tedavisi gibi insan hayatını doğrudan etkileyen karmaşık bir konuda bir araya gelmiş olmamız, ortak sorumluluğumuzun ve bilimsel dayanışmamızın güçlü bir göstergesidir. Hepinizin bildiği gibi yanıklar yalnızca cilt düzeyinde oluşan bir hasar değildir. Vücudun metabolik, immün, psikolojik sistemini etkileyen çok yönlü ve zorlu bir travmadır. Bu nedenle yanık tedavisi sadece bir müdahale değil, disiplinler arası iş birliği ile yürütülen kapsamlı bir iyileştirme sürecidir. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde, ülkemiz sağlığın tüm alanlarında olduğu gibi yanık tedavisi hizmetlerinde de son 20 yılda çok önemli bir kapasite gelişimi sağlamıştır. 2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri, bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaşmıştır" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALMIŞ BİR SAĞLIK SİSTEMİ İNŞA EDİYORUZ'

Büyükşehirlerde kurulan ileri düzey yanık merkezlerinin, bu alanda kaydedilen gelişimin somut bir göstergesi olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu gelişimin en güçlü örneklerinden birisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'dir. Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olan bu tesis, kök hücre, yapay deri, büyüme faktörleri ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi ileri teknolojilerin etkin şekilde kullandığı tam donanımlı mükemmeliyet merkezidir. Yanıkların büyük bölümünün aslında önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları, tedavi kadar büyük önem arz etmektedir. Bugün sağlık sistemimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, aynı zamanda geleceğin beklentilerine göre yeniden şekillendiriyoruz. Bu anlayışla, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde üç temel mottomuzu kamuoyuyla paylaştık. Koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modeli. Bu modelle koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını tehdit eden riskleri en azından indiriyor, eğitim, teknoloji ve altyapıya yaptığımız yatırımlarla sağlık sistemini sürekli geliştiriyoruz. İlaçtan cihaza kadar, sağlıkta yerli ve milli üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Tüm bu adımlarla birlikte daha güçlü, sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azalmış bir sağlık sistemi inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yanık Tedavisi Hizmetlerinde Gelişim - Son Dakika

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