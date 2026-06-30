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Yapay Zeka ile Beslenme Analizi

Yapay Zeka ile Beslenme Analizi
30.06.2026 12:05
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Kayseri'de bir firma, yapay zeka destekli beslenme kitine 500 bin avro hibe aldı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesindeki bir şirket, yapay zeka destekli hassas beslenme analizi yapan kit için Avrupa İnovasyon Konseyi'nden (EIC) yaklaşık 500 bin avro hibe aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökmen Zararsız, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halef Okan Doğan tarafından kurulan Hematainer Biyoteknoloji AŞ, yapay zeka destekli hassas beslenme analiz kitinin prototipini geliştirdi.

Geliştirilen kit, Avrupa İnovasyon Konseyi'nin dünya genelinde desteklediği 70 projeden biri olmayı başararak, yaklaşık 500 bin avroluk hibeye layık görüldü.

Firma ortaklarından Prof. Dr. Gökmen Zararsız, AA muhabirine, geliştirdikleri kitin, mikro örnekleme teknolojisi olarak geçtiğini söyledi.

Kit sayesinde ev ortamında alınan kanla analiz yapıldığını belirten Zararsız, "Kişinin parmağından bir damla kan ile örnek alınıyor. Sonrasında bizim Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvarlarımıza bu örnekleri göndermelerini istiyoruz. Laboratuvar, bizim aplikasyonunu yaptığımız bu analizleri deney ortamında gerçekleştiriyor. Sonrasında bu sonuçlar bize geliyor. Bizler yapay zeka destekli veri analitiği sistemimiz ile aslında kişiye özgü bir rapor çıkarmış oluyoruz. Kişi bu rapora bilgisayar ya da mobil cihaz ile erişim sağlayabiliyor." diye konuştu.

Zararsız, sistemin yüzlerce veriyle birlikte kişilerin sağlık değerlendirmesini yaptığını dile getirdi.

"Daha sağlıklı olmalarını sağlıyoruz"

Kitin, yapay zeka destekli olduğunu vurgulayan Zararsız, şöyle konuştu:

"Bir damla kandan kişinin aminoasit ve yağ asit profilini kapsamlı olarak halihazırda analiz edebiliyoruz. Buna yönelik bir prototip geliştirdik. AR-GE projeleri ile sağlıklı bireylerde olması gereken normal aralıkları da belirlemiş durumdayız. Kişilerin, yapay zeka algoritmaları ile birlikte hangi besinlerden daha zengin beslenmeleri gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bireyler bu analizi yaptığında, kişiler normal aralığın içerisinde mi dışında mı bunu analiz etme şansımız oluyor. Tıp alanındaki uzmanlar ya da diyetisyenler ya da sağlık kuruluşlarının diğer uzmanları bu anlamda bireylerin takibini yapabiliyor. Normal aralığın dışındaysa, bizim yapay zeka algoritmalarının önerdiği besinler ile zengin bir diyetle beslendiklerinde bu aralığın içerisine giriyorlar mı? Bunun aslında bir değerlendirmesi yapılıyor. Biz burada aslında hangi besinden beslenilmesi gerektiğini de önermiş oluyoruz. Bunu yaptığımız analizler sonucu söylüyorum. Kişi, istiyorsa kilo veriyor hem de daha sağlıklı olmalarını sağlıyoruz."

Binlerce başvuru arasından 70 proje destek aldı

Projeyle ilgili önemli bir hibe aldıklarını ifade eden Zararsız, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin en büyük inovasyon ve en prestijli fonu olan Avrupa İnovasyon Konseyi'nin ön hızlandırıcı fonunu aldık. Yaklaşık 500 bin avro civarında bir fon. Toplam bütçemiz de 714 bin avro olmak üzere bir proje başvurusu yaptık. Avrupa Birliği bu kapsamda toplam 32,5 milyon avro fon dağıttı ve binlerce başvuru arasından 70 projeyi dünya çapında destekledi. Biz bu 70 projeyi alan firmalardan biri olduğumuz için de oldukça mutluyuz ve gururluyuz. Bu projenin sonunda, 2 yıllık bir süre sonrasında seri üretime, ticarileşmeye hazır bir ürün haline gelmesi bekleniyor. Klinik çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iş süreçlerinin yapılması ve yatırıma hazır hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu anlamda farklı branşlardan, disiplinler arası uzman bir kadro oluşturduk. Bu kapsamda planlarımızı yaptık. Biz 2 yılın sonunda yatırım sürecine hazır hale gelmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Erciyes, Kayseri, Finans, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ile Beslenme Analizi - Son Dakika

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