Yaşam Tarzı Faktörleri Genetikten 10 Kat Daha Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Yaşam Tarzı Faktörleri Genetikten 10 Kat Daha Önemli

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sağlıklı yaşlanma ve erken ölümde çevresel faktörlerin genetik risklerden çok daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık yarım milyon kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışma, yaşam tarzı koşullarının sağlık üzerindeki etkisini detaylandırıyor.

23.02.2025 14:28
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YENİ bir araştırma, sağlıklı yaşlanma ve erken ölüm söz konusu olduğunda yaşam tarzı koşulları da dahil olmak üzere çevresel faktörlerin genetikten yaklaşık 10 kat daha önemli olduğunu gösterdi.

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında İngiltere'de yaklaşık yarım milyon kişi incelendi. Araştırmacılar, katılımcıların 22 hastalık için genetik risklerini belirleyerek, obezite ve yüksek tansiyon gibi yaygın sağlık sorunlarını takip etti. Ayrıca insanların biyolojik olarak ne kadar hızlı yaşlandığını ölçmek için katılımcıların kanlarından alınan protein kullanıldı.

Çalışmada, başlangıçta 164 çevresel faktöre odaklanıldı. Fakat bunlar hem ölüm hem de biyolojik yaşlanma ile ilişkili 25 temel ölçüme indirgendi. Bu faktörler eğitim seviyesi, hane geliri, istihdam, uyku seviyeleri, egzersiz, sigara kullanımı, sosyal destek, zihinsel refah, 10 yaşındaki vücut ağırlığı ve kişinin doğduğu sırada annesinin sigara içip içmediğine kadar her şeyi kapsıyordu. Bu faktörlerin tek başına erken ölme riskinde küçük bir rol oynadığı ancak yaşam boyu bir araya geldiklerinde riski artırdığı belirlendi.

Araştırmaya göre, genetik riskler demans, meme, prostat ve kolorektal kanserler için daha büyük bir etkenken; akciğer, kalp ve karaciğer hastalıkları söz konusu olduğunda çevresel faktörlerin daha önemli olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Yaşlanma, Genetik, Eğitim, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşam Tarzı Faktörleri Genetikten 10 Kat Daha Önemli - Son Dakika

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