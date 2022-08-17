Yaşlı adam, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı - Son Dakika
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Yaşlı adam, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

17.08.2022 21:55
Yaşlı adam, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

Yaşlı adam, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı Kahramanmaraş'ta 15 yıldır görmeyen 70 yaşındaki Alaaddin Şahin kornea nakliyle yüzde 45 görmenin sevincini yaşıyor Kahramanmaraş'ta çocukluğunda geçirdiği rahatsızlık sonucu görme kabiliyetini kaybeden 70 yaşındaki Alaaddin Şahin, kornea...

Yaşlı adam, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

Kahramanmaraş'ta 15 yıldır görmeyen 70 yaşındaki Alaaddin Şahin kornea nakliyle yüzde 45 görmenin sevincini yaşıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çocukluğunda geçirdiği rahatsızlık sonucu görme kabiliyetini kaybeden 70 yaşındaki Alaaddin Şahin, kornea nakliyle yüzde 45 görmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Alaaddin Şahin, çocukluk yıllarında geçirdiği bir hastalık sonrası sağ gözünden rahatsızlandı. İlerleyen yaşı sonrası sağ gözündeki hastalığı, sol gözüne uçuk şeklinde yara olarak nüksedince sol gözü de tamamen görmez oldu. 15 yıldır sol gözü de görmeyen Şahin, birçok hastaneye başvurdu ancak çare bulamadı. Şahin, son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Yapılan incelemelerin ardından ameliyata alınan yaşlı adam, kornea nakliyle yüzde 45 görmeye başladı.

Tedavisi tamamlanan Alaaddin Şahin, görmeden girdiği hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Meşen, hastanın sağ gözünün çocukluğundan beri görmediğini ve sol gözünün korneasında yara denilen opaklaşma bulunduğunu ifade ederek, "Hastamızın gözü yaklaşık yarım metre kadar görebiliyordu. Kornea nakli planladık ve uygun doku çıkınca da tek göz olmasına rağmen hem kornea naklini, hem de kataraktını başarılı bir ameliyatla aldık. Artık kendi işlerini rahat bir şekilde yapabiliyor. Tek göz olması ve daha önce görmeden gelmesi ve görerek buradan ayrılması bizi sevindirdi. Hastamızın görme durumu yüzde 45 bandında olup daha dikişlerini almadık. Bu dikişler alındıktan sonra hastamızın görmesi daha da artacak" dedi.

Alaaddin Şahin ise, "Çocuklukta sağ gözüm görmez oldu daha sonra sol gözüme de geçti bu hastalık. Birçok yere gittik umudun olmadığını söylediler ve daha sonra birinin tarifi ile hastaneye geldik. Şuanda gözüm yüzde 45 oranında görüyor görmeden geldim ve şimdi görüyorum" dedi.

Oğlu Hasan Şahin'de, "Babamın 6 yaşından beri tek gözü kayıp ve şuanda 15 yıl öncesine kadar sağ gözüne geçti ve götürmediğimiz doktor kalmadı. Amcam burada nakil olmuş ve o bize tavsiye etti" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Çocukluk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlı adam, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı - Son Dakika

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