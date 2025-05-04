Yaşlılarda İşitme Kaybı ve Cihaz Kullanımı - Son Dakika
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Sağlık

Yaşlılarda İşitme Kaybı ve Cihaz Kullanımı

Prof. Dr. Özgür, 85 yaş üzerindekilerin yarısının işitme cihazı kullanması gerektiğini vurguladı.

04.05.2025 23:53
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KBB Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Özgür : "85 yaş üzerinde olan her iki kişiden biri mutlaka işitme cihazı kullanması gerekiyor"

"Demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların sebeplerinden biride işitme kaybı"

İSTANBUL - Yaşlılarda yaşanan işitme kaybının halk sorunu haline geldiğini belirten Liv Hosbital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, "İşitme kaybı genelde 50'li yaşlarda başlıyor. Bu oran her 5 yılda bir yüzde 10-15 oranında artıyor. 85 yaşının üzerinde olan her iki kişiden biri mutlaka işitme cihazı kullanması gerekiyor. Demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların sebeplerinden biri de işitme kaybı. Çünkü bu insanlar sosyal izolasyona maruz kalıyorlar, toplumdan ve iletişim kurmaktan uzaklaşıyorlar" dedi.

Yaşlılarda yaşanan işitme kaybının halk sorunu haline geldiğini belirten Liv Hosbital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşitme kaybı genelde 50'li yaşlarda başladığını vurgulayan Özgür, "Bu oran her 5 yılda bir yüzde 10-15 oranında artıyor. Yaşlılar genellikle işitme kaybı yaşadıklarını kabul etmiyorlar. Özellikle çevresindekilerin baskısıyla işitme kaybı muayenesi oluyor. İşitme kaybını anlayana kadar ise söyleneni birkaç tekrar ettirmek zorunda kalıyor. Bizler bir söyleneni anlamakta bir birim harcıyorsak onlar üç birim enerji harcıyorlar. Bu da onları gün içinde yorgun düşürüyor. Belli bir zamandan sonra bu durumdan sıkılarak kimseyle iletişim kurmak istemiyorlar. Bu durum mutlaka göz ardı edilmemesi gerekiyor" dedi.

"Demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların sebeplerinden biri de işitme kaybı"

Yaşlılarda yaşanan işitme kaybı hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, "İşitme kaybı öncelikle çocuklarda yaşanıyor. Özellikle çocuklarda gelişim açısından bizlere zorluk çıkartabiliyor. İşitme kaybından ikinci olarak önemsediğimiz grup yaşlılar. Ülkemizde yeni doğan ve okul öncesinde yapılan taramalarda çocuklardaki işitme kayıplarını rehabilitasyon ederek topluma kazandırıyoruz. Yaşlılarda ise bu konu yaş ilerledikçe ön plana çıkmaya başlıyor. Yaşlılar genellikle işitme kaybı yaşadıklarını kabul etmiyorlar. Özellikle çevresindekilerin baskısıyla işitme kaybı muayenesi oluyor. İşitme kaybını anlayana kadar ise söyleneni birkaç tekrar ettirmek zorunda kalıyor. Bizler bir söyleneni anlamakta bir birim harcıyorsak onlar üç birim enerji harcıyorlar. Bu da onları gün içinde yorgun düşürüyor. Belli bir zamandan sonra bu durumdan sıkılarak kimseyle iletişim kurmak istemiyorlar. Son zamanlardaki çalışmalar gösterdi ki Demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların sebeplerinden biri de işitme kaybı. Çünkü bu insanlar sosyal izolasyona maruz kalıyorlar, toplumdan ve iletişim kurmaktan uzaklaşıyorlar. İşitme kaybı, Demans ve Alzheimer gibi hastalıkların en kontrol edilebilecek sebeplerinden biri. Biz işitme kaybının rehabilitasyonunu sağlayabilirsek, Demans ve Alzheimer'ı önleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"İşitme kaybı yaşlı nüfusumuzda büyük bir halk sorunu haline gelmiş durumda"

İşitme kaybı yaş arttıkça halk sorunu haline gelmeye başladığını belirten Özgür, "Öncelikle bizler işitme testi yaparak işitme kaybı tanısı koymalıyız ve uygun cihaz ile rehabilitasyonunu sağlamalıyız. Bizim insanımız genelde cihaz takmak istemiyor. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İşitme kaybı genelde 50'li yaşlarda başlıyor. Bu oran her 5 yılda bir yüzde 10-15 oranında artıyor. Şunu da biliyoruz ki 85 yaşının üzerinde olan her iki kişiden biri mutlaka işitme cihazı kullanması gerekiyor. Toplumumuzda bu hastalık önem arz ediyor. Nüfusun yaşı arttıkça bu durum daha da artacak. İşitme kaybı yaşlı nüfusumuzda büyük bir halk sorunu haline gelmiştir. Mutlaka göz ardı edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İşitme Kaybı, Demans, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlılarda İşitme Kaybı ve Cihaz Kullanımı - Son Dakika

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