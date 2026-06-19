Yayladağı\'nda Başarılı Ortopedi Ameliyatı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki cerrahi hizmetler başarıyla yapılmaya devam ediyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Yüksek tarafından, düşme sonucu kolunda parçalı kırık oluşması nedeniyle acil servise başvuran 31 yaşındaki hastaya başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya yönelik parçalı kırık nedeniyle cerrahi tedavi ve sinir onarımı operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat, uzman ekibin koordineli çalışmasıyla tamamlanırken hastanın tedavi ve takip süreci hastanede devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Operasyonda görev alan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Yüksek'e, Anestezi Uzmanı Dr. Havaş Dablan'a ve ameliyathane ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yayladağı Devlet Hastanesi olarak güçlenen uzman hekim kadromuz ve gelişen sağlık altyapımızla vatandaşlarımıza kaliteli, erişilebilir ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - HATAY