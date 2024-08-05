Yaz Aylarında Besin Zehirlenmelerine Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Yaz Aylarında Besin Zehirlenmelerine Dikkat

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Dr. Bayram Kerkez, yaz aylarında artan besin zehirlenmelerinde 'çapraz bulaşma'ya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

05.08.2024 16:44
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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Dr. Bayram Kerkez, yaz aylarında artan besin zehirlenmelerinde "çapraz bulaşma"ya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kerkez, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını yakından ilgilendiren besin zehirlenmelerinin, özellikle yaz aylarında artan ve yaygın hastalıklardan biri olduğunu belirtti.

Besin zehirlenmelerine, sıcak hava koşullarında daha hızlı çoğalan bakteri ve diğer mikroorganizmaların neden olduğuna değinen Kerkez, "Besin zehirlenmelerinin en sık nedeni olan bakteriler, kendi başlarına hareket edemezler. Besinlere bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya gereksinim duyarlar. Bu aracılar, insanlar, hayvanlar ve böceklerdir. Bakteriler besinlere hasta ya da taşıyıcı insan yoluyla bulaşabildiği gibi 'çapraz bulaşma' adı verilen yolla da bulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Besin güvenliği konusunda "çapraz bulaşma"nın çok önemli bir detay olduğuna işaret eden Kerkez, temiz bir yiyeceğe, besin olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri bulaşmasının "çapraz bulaşma" olarak adlandırıldığını bildirdi.

Kerkez, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Buna neden olan besin dışı etmenlerin eller, araç, gereçler, doğrama tahtaları, mutfak tezgahları, mutfakta kullanılan bez ve süngerler, giysiler ve öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklardır. Bu saydıklarımızın temizliğine çok daha özen gösterilmelidir. Tüm taze meyve ve sebzeleri bol suda iyice yıkamak, çiğ ve pişmiş besinleri birbirinden ayrı hazırlamak, hazırlama sırasında, çiğ besinleri pişmiş veya yarı hazır hale getirilmiş besinlerden uzak tutmak, çiğ besinleri elledikten sonra elleri uygun şekilde iyice yıkamak, başta çiğ tavuk olmak üzere et, balıkla temas eden tüm yüzeyleri ve araç, gereçleri her kullanım sonrasında bol sıcak deterjanlı su ile yıkayarak dezenfekte etmek, besinleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Besin Zehirlenmelerine Dikkat - Son Dakika

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