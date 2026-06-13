Yaz Aylarında Kene Uyarısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Aylarında Kene Uyarısı!

13.06.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Münevver Şen Korkmaz, KKKA riskine karşı vatandaşları bilgilendirdi. Korunma şart!

Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Münevver Şen Korkmaz, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Münevver Şen Korkmaz, havaların ısınmasıyla birlikte bahar ve yaz aylarında kenelerin aktif hale geldiğini belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. KKKA'nın kene yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyon olduğunu belirten Korkmaz, hastalığın ateş, halsizlik, bulantı, kusma ile başlayabildiğini, ağır vakalarda ise kanama ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

"herhangi bir aşısı ya da özel bir tedavisi bulunmuyor"

Hastalığın yaklaşık yüzde 5 oranında ölümcül seyredebileceğini ifade eden Korkmaz, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin şu an için herhangi bir aşısı ya da özel bir tedavisi bulunmuyor. Tedavisi destek tedavisidir. Bu nedenle korunma büyük önem taşıyor" dedi.

Bağ, bahçe ve piknik alanlarına gidecek vatandaşların uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih etmeleri gerektiğini belirten Korkmaz, pantolon paçalarının çorap içerisine alınmasının da kene tutunmasını zorlaştıracağını kaydetti.

"Özellikle saçlı deri, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice incelenmeli"

Kenenin insanı ısırdığında genellikle fark edilmediğini dile getiren Korkmaz, "Kenenin salgıladığı enzimler nedeniyle kişi ısırıldığını hissetmeyebilir. Bu nedenle eve dönüldüğünde kişinin kendisini ve aile bireylerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle saçlı deri, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice incelenmeli" ifadelerini kullandı.

"Kene çıplak elle tutulmamalı"

Vücuda tutunan kenenin en kısa sürede çıkarılmasının hastalık riskini azalttığını ifade eden Korkmaz, "Kene çıplak elle tutulmamalı. Eldiven, poşet ya da temiz bir bez yardımıyla deriye en yakın noktadan kavranarak dikkatlice çıkarılmalı. Bunu yapamayan vatandaşlarımız ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedi

Kenenin üzerine kolonya, alkol, sigara veya benzeri yakıcı maddelerin dökülmemesi gerektiğine belirten Korkmaz, bu tür uygulamaların kenenin kasılmasına neden olarak virüsü vücuda aktarma riskini artırabileceğini söyledi.

"Ateş belirtisi ciddiye alınmalı"

Türkiye'de KKKA vakalarının daha çok İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz bölgelerinde görüldüğünü belirten Korkmaz, Malatya'da da zaman zaman vakalarla karşılaşıldığını ifade etti. Kene temasının ardından hastalığın belirtilerinin 1 ila 3 gün içerisinde ortaya çıkabileceğini, bu sürenin en fazla 9 güne kadar uzayabileceğini kaydeden Korkmaz, "Bu süreçte ateş, halsizlik, bulantı, kusma ya da herhangi bir kanama belirtisi gelişen vatandaşlarımız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Özellikle ateş belirtisi ciddiye alınmalıdır" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Kene Uyarısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 09:54:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Kene Uyarısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.