Yaz Aylarında Kene Uyarısı!

Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Münevver Şen Korkmaz, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Münevver Şen Korkmaz, havaların ısınmasıyla birlikte bahar ve yaz aylarında kenelerin aktif hale geldiğini belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. KKKA'nın kene yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyon olduğunu belirten Korkmaz, hastalığın ateş, halsizlik, bulantı, kusma ile başlayabildiğini, ağır vakalarda ise kanama ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

"herhangi bir aşısı ya da özel bir tedavisi bulunmuyor"

Hastalığın yaklaşık yüzde 5 oranında ölümcül seyredebileceğini ifade eden Korkmaz, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin şu an için herhangi bir aşısı ya da özel bir tedavisi bulunmuyor. Tedavisi destek tedavisidir. Bu nedenle korunma büyük önem taşıyor" dedi.

Bağ, bahçe ve piknik alanlarına gidecek vatandaşların uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih etmeleri gerektiğini belirten Korkmaz, pantolon paçalarının çorap içerisine alınmasının da kene tutunmasını zorlaştıracağını kaydetti.

"Özellikle saçlı deri, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice incelenmeli"

Kenenin insanı ısırdığında genellikle fark edilmediğini dile getiren Korkmaz, "Kenenin salgıladığı enzimler nedeniyle kişi ısırıldığını hissetmeyebilir. Bu nedenle eve dönüldüğünde kişinin kendisini ve aile bireylerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle saçlı deri, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice incelenmeli" ifadelerini kullandı.

"Kene çıplak elle tutulmamalı"

Vücuda tutunan kenenin en kısa sürede çıkarılmasının hastalık riskini azalttığını ifade eden Korkmaz, "Kene çıplak elle tutulmamalı. Eldiven, poşet ya da temiz bir bez yardımıyla deriye en yakın noktadan kavranarak dikkatlice çıkarılmalı. Bunu yapamayan vatandaşlarımız ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedi

Kenenin üzerine kolonya, alkol, sigara veya benzeri yakıcı maddelerin dökülmemesi gerektiğine belirten Korkmaz, bu tür uygulamaların kenenin kasılmasına neden olarak virüsü vücuda aktarma riskini artırabileceğini söyledi.

"Ateş belirtisi ciddiye alınmalı"

Türkiye'de KKKA vakalarının daha çok İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz bölgelerinde görüldüğünü belirten Korkmaz, Malatya'da da zaman zaman vakalarla karşılaşıldığını ifade etti. Kene temasının ardından hastalığın belirtilerinin 1 ila 3 gün içerisinde ortaya çıkabileceğini, bu sürenin en fazla 9 güne kadar uzayabileceğini kaydeden Korkmaz, "Bu süreçte ateş, halsizlik, bulantı, kusma ya da herhangi bir kanama belirtisi gelişen vatandaşlarımız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Özellikle ateş belirtisi ciddiye alınmalıdır" diye konuştu - MALATYA