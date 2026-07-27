Yaz Aylarında Ortopedik Yaralanmalara Dikkat!

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sayar, yaz döneminde tatil hareketliliğiyle birlikte artan ortopedik yaralanmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında artan açık hava aktiviteleri, havuz ve deniz keyfi beraberinde ortopedik yaralanmaları da artırıyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sayar, özellikle havuz kenarında kayma, sığ suya balıklama atlama, bisiklet ve scooter kazaları ile ayak bileği burkulmalarının yaz döneminde en sık karşılaşılan ortopedik yaralanmalar arasında yer aldığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

"Dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabiliyor"

Yaz aylarında insanların daha aktif bir yaşam sürdüğünü belirten Op. Dr. Ahmet Sayar, "Yaz mevsiminde açık hava aktiviteleri arttıkça kaza riski de yükseliyor. Basit gibi görünen bir düşme ya da burkulma, ciddi kırık ve çıkıklarla sonuçlanabilir. Bu nedenle hem çocukların hem de yetişkinlerin daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.

"Sığ suya balıklama atlamak felç riski taşıyor"

Yazın en tehlikeli kazalarından birinin sığ suya balıklama atlamak olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sayar, "Su derinliğinden emin olunmadan yapılan atlayışlar boyun omurlarında kırıklara ve omurilik yaralanmalarına neden olabilir. Bu durum kalıcı felçle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Havuz kenarında kaymalara dikkat"

Islak zeminlerin düşme riskini artırdığına dikkat çeken Op. Dr. Sayar, özellikle çocuklar ve ileri yaştaki bireylerde havuz kenarında yaşanan düşmelerin el bileği, kalça ve ayak bileği kırıklarıyla sonuçlanabildiğini söyledi.

"Burkulmaları hafife almayın"

Ayak bileği burkulmalarının yaz aylarında en sık görülen yaralanmalardan biri olduğunu belirten Op. Dr. Ahmet Sayar, "Burkulma sonrası oluşan ağrı ve şişlik birkaç gün içinde geçmiyor ya da kişi ayağının üzerine basmakta zorlanıyorsa mutlaka ortopedi uzmanına başvurmalıdır. Tedavi edilmeyen bağ yaralanmaları ilerleyen dönemde kronik ayak bileği sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.