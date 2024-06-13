Yaz Aylarında Sıcak ve Güneş Çarpmasına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Yaz Aylarında Sıcak ve Güneş Çarpmasına Dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarında sıcak ve güneş çarpmasının kalp yetmezliği, aritmiler, karaciğer hasarı, epileptik nöbetler gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özellikle bebekler, çocuklar, işçiler ve askerler risk altında olduğunu vurgulayan Özlü, güneş altında kalmamak, bol su tüketmek ve acil durumlarda 112'yi aramak gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

13.06.2024 11:13
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GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Yaz aylarının gelmesiyle sıcak ve güneş çarpması nedeniyle kalp yetmezliği, aritmiler, karaciğer hasarı, epileptik nöbetler, damar içi pıhtı oluşumları, solunum ve böbrek yetmezliği görülebilir. Özellikle bebekler, çocuklar, işçiler ve askerler risk altındadır" dedi.

Ülke genelindeki aşırı sıcaklar insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmanın ve kapalı ortamda aşırı sıcakta bulunmanın, beyin, kalp ve böbrek gibi organlarda sorunlar oluşturabildiği konusunda uyarıyor. Aşırı sıcaklıkların çeşitli rahatsızlıklara yol açacağı konusunda açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sıcağa maruziyetin süresi, şiddeti ve kişinin genel durumuna bağlı olarak beyin, kalp, böbrek gibi organlarda sorunlar oluşabilir. Kalp yetmezliği, aritmiler, karaciğer hasarı, epileptik nöbetler, damar içi pıhtı oluşumları, solunum ve böbrek yetmezliği görülebilir. Aşırı sıcaklar sağlık açısından risktir. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, gebeler, işi konumu gereği ağır efor yapmak durumunda olanlar, sporcular, askerler, yol, inşaat ve tarım çalışanları için bu risk çok daha fazladır. Bağıl nem oranının yüksekliği ve efor yapmak sıcağın etkisini artırır. Aşırı sıcak ve nem vücudun ısı regülasyonunu bozar, vücut sıcaklığı 40 dereceyi aşar. Vücutta su ve elektrolit kaybı meydana gelir" diye konuştu.

SICAK VEYA GÜNEŞ ÇARPMASININ BELİRTİLERİ

Sıcak ve güneş çarpmasının belirtileri ile en sık etkilenen gruplar konusunda bilgi veren Prof. Dr. Özlü, "Taşıt içinde kapalı kalan bebek veya çocuklar ile açık havada güneş altında kalan inşaat veya tarım işinde çalışan işçiler, askerler ve sporcular en sık karşılaşılan kurbanlardır. Halsizlik, güçsüzlük, baygınlık hissi, çarpıntı, tansiyon düşmesi, bulantı, kusma, ciltte kızarıklık, şiddetli baş ağrısı, solunumun ve nabzın hızlanması gibi belirtilerle kendini gösterir" ifadelerini kullandı.

'SAAT 11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA GÜNEŞ ALTINDA KALMAYIN'

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde herkesin ancak özellikle riskli bireylerin 11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Şemsiye-şapka kullanmak, kapalı-dar, iyi havalandırılmayan alanlarda kalmamak, kapı ve pencereleri karşılıklı açıp hava akımı sağlamak; dar sentetik kıyafetler değil bol, rahat, pamuk, keten türü doğal liflerden mamul ince kıyafetler giymek; sağlık durumu nedeniyle bir kısıtlaması yoksa bol su, maden suyu, tuzlu ayran gibi içecekler tüketmek korunmak için alınması gereken tedbirlerdir. Böyle bir durumda sıcaktan etkilenen kişiyi dışarıya açık havaya serin ve gölge bir yere taşımalı. Giysilerini çıkarmalı, soğuk su ve vantilatör-fan gibi araçlarla hava akımına maruz bırakmalı ve 112'yi arayıp acil müdahalenin yapılmasını sağlamalıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Sıcak ve Güneş Çarpmasına Dikkat! - Son Dakika

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