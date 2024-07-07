Yaz sıcağında soğuk duşa dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yaz sıcağında soğuk duşa dikkat

Geniş Video İzle

Uzmanlar, sıcak havalarda serinlemek için alınan soğuk suyla duşun damarları büzüştürebileceğini ve yüz felci geçirmeye neden olabileceğini açıkladı. Aşırı soğuk su ile duş almanın kalp krizi riskini artırabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, 22 ile 26 derece arasındaki suyun tercih edilmesini önerdi.

07.07.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz sıcağında soğuk duşa dikkat

Uzmanlar: "Serinlemek isterken yüz felci geçirmeyin"

KİLİS - Sıcak havalarda serinlemek için alınan soğuk suyla duşun damarları büzüştürebileceğini açıklayan Uzman Aile Hekimi Saadet Gök, "Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmek bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlara neden olabilir" dedi.

Tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan, serinlemek için soğuk duşa ve başa buzlu su dökmenin yüz felçliği ve kalp krizine yol açtığını söyleyen Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, "Aşırı sıcaklardan baş etmek için geliştirilen yanlış yöntemlerden birisi buz dolu kovayı başından aşağı dökmek. Bu tür durumlar kişinin yüz felcine sebep olabilir. Yada kişide altta yatan kalp krizinin artmasına sebep verecektir. Bir diğer yanlış yöntem ise sıcak havalardan ferahlamak için yapılan soğuk ve sıcak duşun sıcaklığı çok önemli. Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, 22 ile 26 deredeki suyu tavsiye ediyoruz. İnsan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizini ve yüz felçliğine yol açabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Yüz Felci, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz sıcağında soğuk duşa dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
02:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
08:29 CHP’li başkandan TOGG hamlesi Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti
07:38 Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı
03:53 Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu
03:37 Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı
01:07 Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu’ndan itiraf gibi sözler Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 11:59:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yaz sıcağında soğuk duşa dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement