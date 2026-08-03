Yaz Sıcakları Enfeksiyon Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Yaz Sıcakları Enfeksiyon Riskini Artırıyor

Yaz Sıcakları Enfeksiyon Riskini Artırıyor
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Doç. Dr. Ömer Evirgen, yaz aylarında sıcak havanın enfeksiyon riskini artırdığını belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Evirgen, yaz aylarında etkili olan sıcak havanın enfeksiyon riskini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, yalnızca bunaltıcı havayı değil enfeksiyon riskini de beraberinde getiriyor. Artan sıcaklık ve nem nedeniyle gıda kaynaklı enfeksiyonlar, bağırsak hastalıkları, havuz enfeksiyonları ve kene kaynaklı vakalarda yükseliş yaşandığını belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Evirgen, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yaz mevsiminde yükselen sıcaklıkların bakteri ve virüslerin çoğalması için uygun ortam oluşturduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Evirgen, basit görünen ihmal ve hataların ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtti.

"Gıda güvenliğine dikkat edilmeli"

Sıcak havalarda uygun şartlarda muhafaza edilmeyen yiyeceklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Ömer Evirgen, "Özellikle et, tavuk, süt ve süt ürünleri sıcak havalarda çok daha kısa sürede bozulabiliyor. Açıkta satılan ya da uzun süre dışarıda bekletilen gıdalar, gıda zehirlenmelerinin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

"Havuzlar enfeksiyon kaynağına dönüşebiliyor"

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan havuzların hijyen kurallarına uygun şekilde işletilmemesi halinde enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Ömer Evirgen, "Yeterli dezenfeksiyonu yapılmayan havuzlarda kulak, göz ve cilt enfeksiyonlarının yanı sıra mide-bağırsak enfeksiyonları da görülebiliyor. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş almak, kişisel hijyen kurallarına uymak enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır" ifadelerini kullandı.

"Kene vakaları hafife alınmamalı"

Yaz döneminde kırsal alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte kene temaslarının da çoğaldığını belirten Doç. Dr. Ömer Evirgen, vatandaşları bilinçli davranmaları konusunda uyardı. Doç. Dr. Ömer Evirgen, "Kene fark edildiğinde kesinlikle bilinçsizce çıkarılmaya çalışılmamalı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Piknik ve doğa yürüyüşlerinde uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli, dönüşte vücut mutlaka kene yönünden kontrol edilmelidir" diye konuştu.

"En güçlü korunma yöntemi hijyen"

Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve el hijyeninin enfeksiyonlardan korunmada büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ömer Evirgen, "Özellikle çocuklar, ileri yaş grubundaki bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler yaz aylarında enfeksiyonlara karşı daha hassastır. El hijyenine dikkat edilmesi, güvenilir gıdaların tüketilmesi ve yeterli sıvı alınması birçok enfeksiyonun önüne geçebilir" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Ömer Evirgen, yüksek ateş, şiddetli ishal, uzun süren kusma veya genel durum bozukluğu gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, erken tanı ve tedavinin muhtemel komplikasyonların önlenmesinde hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcakları Enfeksiyon Riskini Artırıyor - Son Dakika

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