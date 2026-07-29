Yaz Sıcakları Varis Şikayetlerini Artırıyor

Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının varis şikayetlerini belirgin şekilde artırdığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme, "Sıcak havalarda toplardamarlar genişler, bacaklardaki kan akışı yavaşlar ve damar içinde göllenme meydana gelir. Bu durum varisi olan kişilerde ağrı, şişlik, kramp ve huzursuzluk hissinin daha belirgin hale gelmesine neden olur" dedi.

Yazın yükselen hava sıcaklıkları yalnızca bunaltıcı havayı değil, varis şikayetlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle toplardamar yetmezliği bulunan kişilerde sıcak havanın etkisiyle bacaklarda ağrı, şişlik ve kramp gibi yakınmalar artabiliyor. İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme, varis hastalarının yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, günlük yaşamda alınacak basit önlemlerle şikayetlerin önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

"Sıcak hava damarların daha fazla genişlemesine neden oluyor"

Varisin toplardamar yapısının bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Çevirme, "Sıcak havalarda vücut, kendi ısısını dengeleyebilmek için ciltteki damarları genişletir. Bu durum bacaklardaki kan akışının yavaşlamasına ve ayak bileği çevresinde kanın göllenmesine neden olur. Sıcaklığın etkisiyle varisli damarlar daha fazla genişler ve toplardamar yetmezliğine bağlı şikayetler belirgin şekilde artar" diye konuştu.

"Bazı gruplarda risk daha yüksek"

Varis ve toplardamar yetmezliği tanısı bulunan kişilerde yaz aylarında şikayetlerin daha sık görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Çevirme, "Hamileler, obezitesi bulunan kişiler, uzun süre ayakta çalışanlar, masa başında uzun saatler hareketsiz kalanlar, ileri yaş grubundakiler ve ailesinde varis öyküsü bulunan bireyler risk altındadır" dedi.

"Kramp ve şişlik ilerleyen hastalığın habercisi olabilir"

Yaz döneminde en sık görülen şikayetlerin bacaklarda kramp, ağrı, huzursuzluk hissi, kaşıntı ve ayak bileklerinde şişlik olduğunu belirten Doç. Dr. Çevirme, "Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ciltte renk değişiklikleri, yara oluşumu ve ani gelişen şiddetli ağrı ile birlikte ısı artışı görülebilir. Bu durum derin ven trombozu gibi ciddi tabloların habercisi olabileceğinden vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Uzun süre hareketsiz kalmayın"

Toplardamarların kirli kanı bacaklardan kalbe taşıdığını hatırlatan Doç. Dr. Çevirme, "Damar yapısı ve kapakçık sistemi bozulduğunda kan yerçekiminin etkisiyle bacaklarda birikmeye başlar. Uzun süre ayakta kalmak, hareketsiz yaşam, uzun yolculuklar ve sıcak ortamlarda bulunmak bu tabloyu daha da kötüleştirir. Yaz aylarında düzenli hareket etmek, uzun süre aynı pozisyonda kalmamak, bacakları zaman zaman yukarı kaldırarak dinlendirmek ve dar kıyafetlerden kaçınmak büyük önem taşır" dedi.

"Bu belirtiler varsa doktora başvurun"

Normalden fazla kramp ve ağrı yaşanması, ayakkabıların ayağa dar gelmeye başlaması, bacaklarda belirgin şişlik oluşması veya şişlikle birlikte kızarıklık ve şiddetli ağrı gelişmesi halinde mutlaka Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çevirme, varis tanısının hekim muayenesi ve Doppler ultrasonografi ile kolaylıkla konulabildiğini söyledi.

"Varis tedavisinin mevsimi yoktur"

Toplumda yaygın olan "Varis tedavisi yazın yapılmaz" düşüncesinin doğru olmadığını belirten Doç. Dr. Çevirme, "Günümüzde radyofrekans ablasyon, lazer tedavisi ve mini cerrahi girişimler gibi modern yöntemlerle varis tedavisi yılın her döneminde güvenle uygulanabiliyor. Toplardamar yetmezliği ileri düzeydeyse tedaviyi ertelemek doğru değildir. Cerrahi gerektirmeyen hastalarda ise basınçlı varis çorabı ve ilaç tedavileri uygulanabilir" dedi.

"Yüzme faydalı, sıvı tüketimi ihmal edilmemeli"

Yaz aylarında varis şikayetlerini azaltmak için bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Çevirme, "Terleme ile kaybedilen sıvı mutlaka yerine konmalıdır. Havadar kıyafetler tercih edilmeli, vücudu sıkan giysilerden kaçınılmalıdır. Düzenli yürüyüş ve yüzme dolaşımı desteklediği için oldukça faydalıdır. Ancak uzun süre güneş altında kalınmamalı ve özellikle öğle saatlerinde sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

"Varis sadece estetik bir sorun değildir"

Varisin toplumda oldukça sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Deniz Çevirme, sözlerini şöyle tamamladı: "Toplumda görülme sıklığı yüzde 20'lere ulaşan varis, yalnızca estetik bir problem olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle ileri derecede toplardamar yetmezliği eşlik ediyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Doğru tedavi planlaması uzmanlık ve deneyim gerektirir. Bu yüzden varis şikayetleri bulunan kişilerin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir."