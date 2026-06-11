Yaz Sıcaklarında Elektrolitlerin Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Sıcaklarında Elektrolitlerin Önemi

Yaz Sıcaklarında Elektrolitlerin Önemi
11.06.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Eda Akkaya, sıcak havalarda su ile birlikte elektrolit alımının gerekliliğine dikkat etti.

Diyetisyen Eda Akkaya, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yalnızca su tüketiminin yeterli olmayabileceğini belirterek, terleme yoluyla kaybedilen elektrolitlerin de yerine konulması gerektiğini bildirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada vücudun yüzde 60'tan fazlasının sudan oluştuğunu, sıcak havalarda ise terleme nedeniyle suyla birlikte sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğini ifade etti.

Yaz aylarında beslenme planının sıvı ve elektrolit dengesi gözetilerek hazırlanması gerektiğini vurgulayan Akkaya, terleme ile en fazla sodyum ve klor kaybı yaşandığını belirtti.

Akkaya, ayran ve doğal maden suyunun yaz aylarında önemli destekleyiciler olduğunu ifade ederek, gün içerisinde 1-2 şişe doğal maden suyu tüketiminin hidrasyona katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Potasyum ihtiyacının kavun, karpuz, şeftali ve muz gibi meyvelerle karşılanabileceğini belirten Akkaya, kas krampları ve halsizliğin magnezyum eksikliğinden kaynaklanabileceğini, bu nedenle koyu yeşil yapraklı sebzeler ile çiğ badem ve kabak çekirdeği gibi besinlerin tüketilmesini önerdi.

Çay ve kahvenin su yerine geçmediğine dikkati çeken Akkaya, bu içeceklerin idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı kaybını artırabileceğini söyledi. Aşırı şekerli ve gazlı içeceklerin hücresel susuzluğu artırdığını, ağır ve yağlı yiyeceklerin ise vücut ısısını yükselterek yaz halsizliğini tetiklediğini ifade etti.

Akkaya, evde hazırlanabilecek doğal bir elektrolit içeceği için bir şişe doğal maden suyu, yarım limonun suyu, birkaç dilim salatalık ve taze nane yaprağının 1 litre suyla karıştırılmasını önerdi.

Yaz aylarında doğru ve dengeli beslenmenin sağlığın korunmasında önemli rol oynadığını belirten Akkaya, özellikle tansiyon ve böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin maden suyu tüketmeden önce uzman görüşü almaları gerektiğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcaklarında Elektrolitlerin Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tümay Kılıç Tümay Kılıç:
    akkaya haklı tatlı meyveler de elektrolit açısından önemli sonra insan halsizlikten şikayet ediyo ama sebep belli zaten potasyum eksikliği olan beslenme alışkanlıkları yaz aylarında daha çok dikkat gerekiyor bu konulara 0 0 Yanıtla
  • Miraç Gönültaş Miraç Gönültaş:
    çok doğru söylüyo bu diyetisyen! gençler artık bu konuları ciddiye alıyo ne güzel! eski zamanlar hiç böyle şeyler düşünülmüyo idi! 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Tarkan Kubilay Tarkan:
    su içmek yetersiz kalıyorsa elektrolit de gerekiyor ama çoğu kişi bunu bilmiyo diye mi durumlar yaşanıyo sorgulamak gerekir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 23:40:57. #7.12#
SON DAKİKA: Yaz Sıcaklarında Elektrolitlerin Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.