Yaz Tatili İçin Sağlık Uyarıları - Son Dakika
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Yaz Tatili İçin Sağlık Uyarıları

26.06.2026 13:34
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Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinde çocukların sağlıklı gelişimi için uyku, beslenme ve ekran kullanımı önerdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaz tatiline ilişkin uyarılar yapıldı. Bakanlık; karne sonuçlarına gelişim odaklı yaklaşılmasını, yaz tatilinde ekran kullanımının dengelenmesini, fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesini, düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesini önerdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından karnelerin alınmasıyla birlikte başlayan yaz tatilinin eğitim-öğretim yılını geride bırakan çocukların dinlenmelerinin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından büyük bir fırsat olduğu belirtildi. Tatil boyunca ekran sürelerinin dengelenmesi, düzenli uyku, doğru beslenme ve sosyal aktivitelerin teşvik edilmesi; çocukların yeni döneme sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapmaları için önemli olduğu vurgulandı.

Karne sonuçları gelişim odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmeli

Ailelerin, karne alan çocuklarına şartsız sevgi ve güven duygusunu hissettirmeleri büyük önem taşıyor. Karne notlarının bir eleştiri unsuru olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen bakanlık, gelişim fırsatı olarak değerlendirilmeli ve çocukların yalnızca akademik başarılarına değil yıl boyunca gösterdikleri çaba ve sorumluluk bilincine odaklanılmaması gerektiğini açıkladı. Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedeflerin ise çocukların yaşına ve potansiyeline uygun, baskı oluşturmayan bir yaklaşımla planlanması gerektiği kaydedildi.

Yaz tatilinde ekran kullanımı dengelenmeli, fiziksel aktivite teşvik edilmeli

Yaz tatilinde internet, televizyon ve oyun süreleri günlük yaşam aktivitelerini aksatmayacak şekilde sınırlandırılmalı, ekran kullanımına ilişkin kurallar ailece belirlenmeli. Uyku saatinden en az bir saat önce ekran kullanımı sonlandırılmalı, yemek masası ve yatak odası ekrandan bağımsız alanlar olarak düzenlenmeli.

Çocukların her gün en az 60 dakika açık havada fiziksel olarak aktif olmaları teşvik edilmeli. Çocuklar güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında ise koruyucu önlemler olmadan dışarı çıkarılmamalı.

Düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlıkları yaz tatilinde de sürdürülmeli

Tatil döneminde uyku ve uyanma saatlerinin düzeninin sürdürülmesi, yaz sıcaklarında bol su tüketiminin tercih edilmesi, işlenmiş ve yüksek şekerli gıdalardan kaçınılarak taze sebze, meyve ve dengeli protein tüketilmesi çocukların sağlığının korunması açısından önemli.

Tatil programlarında sosyal ve bilişsel gelişimi destekleyen etkinliklere yer verilmeli

Yaz tatili süresince çocukların güvenli arkadaş ortamlarında sosyal etkileşim kurmaları, yaz kampları gibi takım çalışmasını destekleyen faaliyetlere katılmaları teşvik edilmeli. Çocukların ilgi alanlarına uygun kitaplara zaman ayırmaları, yaşlarına uygun ev içi sorumluluklar üstlenmeleri, sanat, müzik ve spor gibi keyif alabilecekleri yeni alanları deneyimlemeleri sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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