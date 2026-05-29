Yazın Cilt Sağlığına Dikkat!

29.05.2026 11:13
Sıcak havalar ciltte isilik, mantar ve güneş alerjisi gibi sorunları artırıyor. Uzmanlar uyarıyor.

Artan sıcaklık, nem ve güneş ışınlarının cilt bariyerinde bozulmalara neden olabileceği uyarısında bulunan Acıbadem Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Tutkun, "Havaların ısınmasıyla birlikte isilikten mantar enfeksiyonlarına, güneş alerjisinden akneye kadar birçok cilt problemi artış gösteriyor. Özellikle kontrolsüz güneş teması sonucu oluşan yanıklar, yıllar sonra lekelenme ve bazı deri kanseri türlerine zemin hazırlayabiliyor" dedi.

Yaz aylarında özellikle fazla terleme ile birlikte birçok cilt hastalığında artış görüldüğünü belirten Tutkun, "En sık görülen sorun isilik. Fazla giydirilen bebeklerde ve aşırı terleyen yetişkinlerde ter bezlerinin tıkanması sonucu oldukça kaşıntılı kırmızı döküntüler oluşabiliyor. Özellikle yüz, boyun ve gövde gibi yoğun terleyen bölgelerde görülüyor" diye konuştu.

"Nemli ortamlar mantar ve bakteriler için uygun zemin oluşturuyor"

Sıcak ve nemli havaların enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Tutkun, "Ayak parmak araları, kasık ve koltuk altı gibi katlantı bölgelerinde mantar ve bakterilere bağlı enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Kaşıntı, kızarıklık, kötü koku ve akıntı gibi şikayetlere yol açabiliyor" dedi.

Yaz mantarı olarak bilinen 'pitriyazis versikolor' hakkında da bilgi veren Tutkun, "Bu mantar türü çoğu zaman kaşıntı yapmadan pembe-kahverengi ince pullanmalar şeklinde ortaya çıkıyor ve hastalarda endişe oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İlk güneş temaslarında güneş alerjisi görülebiliyor"

Güneş ve sıcak alerjilerine de dikkat çeken Tutkun, "Güneş alerjisi, özellikle yılın ilk güneş temaslarında kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklıklarla ortaya çıkabiliyor" dedi.

Bazı kimyasal maddelerin güneşle birleşince reaksiyon oluşturabileceğini belirten Tutkun, "Kokulu ürünler, kozmetikler, ve bazı ilaçlar güneş ışığı ile temas ettiğinde fotoalerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Hatta nadiren güneş koruyucu kremler bile buna neden olabiliyor" diye konuştu.

"Güneş yanıkları hafife alınmamalı"

Özellikle açık tenli bireylerde güneş yanıklarının sık görüldüğünü belirten Tutkun, "Kişiler farkında olmadan uzun süre güneşte kalabiliyor ve saatler sonra kızarıklık ile acı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurabiliyor. Hafif kızarıklıktan ciddi su toplamalarına kadar değişen tablolar görülebiliyor. Tekrarlayan güneş hasarları ilerleyen yıllarda lekelenme ve bazı deri kanseri türlerinin gelişme riskini artırabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Akne ve cilt lekeleri yaz aylarında artabiliyor"

Sıcak havalarda terleme ile birlikte akne oluşumunun arttığını belirten Tutkun, "Sebum, ter ve ölü deri birleşerek gözeneklerin tıkanmasını kolaylaştırıyor. Bazı cilt bakım ürünleri de zaman zaman siyah nokta ve sivilce oluşumuna neden olabiliyor" dedi.

Cilt lekelerine ilişkin de uyarılarda bulunan Tutkun, "Bazı lekeler doğrudan güneş ışınlarına bağlı gelişirken, bazılarında güneş sadece tetikleyici rol oynuyor. Bu nedenle lekelerin dermatolog tarafından değerlendirilmesi önemlidir" diye konuştu.

"Egzama ve rozada yaz alevlenmeleri görülebiliyor"

Kronik cilt hastalıklarının da sıcak havalardan etkilendiğini belirten Tutkun, "Egzama ve roza hastalarında sıcaklık artışı, güneş, terleme, polen ve toz teması nedeniyle alevlenmeler görülebiliyor" dedi.

"Terli kıyafetlerle uzun süre kalmayın"

Şapka ve gözlük kullanılması, güneşin yoğun olduğu saatlerde uzun süre dışarıda kalınmaması, pamuklu ve nefes alan giysilerin tercih edilmesi yönünde önerilerde bulunan Tutkun, terli kıyafetlerin de hızlı değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Islak veya nemli kalmamak, kısa duşlar almak ve yeterli su tüketmek cilt sağlığı açısından önem taşıyor" diye konuştu.

Son olarak kimyasal içerikli ürünlere karşı da uyarıda bulunan Tutkun, "Aromatik kokulu ürünler ve ıslak mendiller lekelenmelere neden olabilir. Önlemlere rağmen şikayetler devam ediyorsa dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

