Yazın Cilt ve Saç Sağlığını Korumanın Yolları - Son Dakika
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Yazın Cilt ve Saç Sağlığını Korumanın Yolları

Yazın Cilt ve Saç Sağlığını Korumanın Yolları
23.06.2026 09:09
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Uzmanlar, yaz aylarında cilt ve saç sağlığını korumak için güneşten korunma ve nem dengesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarında artan güneş maruziyeti, yüksek sıcaklıklar, deniz suyu ve havuzlardaki klor cilt ve saç sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Güneş lekelerinden erken cilt yaşlanmasına, saçlarda kuruma ve yıpranmadan deri kanseri riskine kadar birçok soruna karşı uyarılarda bulunan Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İlteriş Oğuz, yaz boyunca cilt ve saç sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri anlattı.

Yaz mevsimiyle birlikte güneşe maruz kalma süresi artarken, deniz ve havuz kullanımı da günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Ancak güneş ışınları, sıcak hava, tuzlu deniz suyu ve havuzlardaki klor; cilt ve saç sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olabiliyor. Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İlteriş Oğuz, yaz aylarında cilt ve saç sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

UV ışınları erken yaşlanma ve deri kanseri riskini artırıyor

Güneşin yaydığı ultraviyole (UV) ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. İlteriş Oğuz, "UV ışınları kısa vadede güneş yanıkları ve kızarıklıklara neden olurken, uzun vadede cilt lekeleri, kırışıklıklar, elastikiyet kaybı ve deri kanseri gelişme riskini artırabiliyor. Bu nedenle güneşten korunma yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Güneşten korunmak için doğru önlemler alınmalı

Güneşten korunmanın ilk adımının, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde uzun süre dışarıda kalmamak olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş maruziyetinden kaçınılması gerektiğini söyledi. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafet kullanımının da etkili koruma sağladığını vurguladı.

Güneş koruyucu seçimi cilt tipine göre yapılmalı

Güneş koruyucu kullanımının yaz aylarının vazgeçilmezi olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İlteriş Oğuz, "En az SPF 30, tercihen SPF 50 koruma faktörüne sahip, UVA ve UVB filtreleri içeren güneş kremleri kullanılmalı ve bu ürünler iki ila üç saatte bir yenilenmelidir. Günümüzde akne eğilimli, lekeli veya hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş güneş koruyucular bulunmaktadır. Cilt tipine uygun ürün seçimi, hem koruyuculuğu artırır hem de mevcut cilt problemlerinin kötüleşmesini önler" diye konuştu.

Rozasea hastaları, gebeler ve çocuklarda ise mineral filtreli güneş koruyucuların tercih edilmesinin daha uygun olduğunu belirtti.

Antioksidan içerikler cildi destekliyor

Güneş ışınlarının ciltte serbest radikal oluşumunu artırdığını belirten Prof. Dr. Oğuz, yaz aylarında antioksidan içerikli ürünlerden faydalanılabileceğini söyledi. Özellikle C vitamini ve ferulik asit içeren serumların çevresel hasara karşı cilt savunmasını desteklediğini ifade etti.

Ağır makyaj yerine hafif bakım tercih edilmeli

Artan sıcaklık ve terlemeyle birlikte gözeneklerin daha kolay tıkanabildiğini belirten Prof. Dr. İlteriş Oğuz, yaz döneminde ağır makyaj uygulamalarından kaçınılmasını önerdi. Cildin sabah ve akşam nazik temizleyicilerle düzenli olarak temizlenmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz, cilt bariyerini koruyan ve tahrişe neden olmayan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Nem dengesini korumak önemli

Yüksek sıcaklıkların cilt bariyerini zayıflatabileceğini söyleyen Prof. Dr. Oğuz, "Hiyalüronik asit, seramid ve gliserin gibi nem tutucu içeriklere sahip, yağ bazlı olmayan nemlendiriciler yaz aylarında güvenle kullanılabilir. Bunun yanında yeterli miktarda su tüketmek de cildin nem dengesinin korunmasına katkı sağlar" dedi.

Deniz ve havuz saçları yıpratabiliyor

Yaz aylarında saçların da güneş, deniz ve havuz kaynaklı çevresel faktörlerden etkilendiğini belirten Prof. Dr. İlteriş Oğuz, tuzlu su ve klorun saç tellerinde kuruma, matlaşma ve kırılmalara yol açabileceğini söyledi.

Saçların nem dengesini korumak için düzenli olarak saç maskeleri ve bakım kremleri kullanılmasını öneren Prof. Dr. Oğuz, UV filtreli saç koruyucu spreylerin de güneşin zararlı etkilerine karşı destek sağlayabileceğini ifade etti.

Deniz ve havuz sonrası saçlar mutlaka durulanmalı

Saç tellerinde tuz ve klor birikimini önlemek için deniz veya havuz sonrasında saçların mutlaka temiz su ile durulanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Oğuz, ayrıca saçların sürekli ve sıkı şekilde toplanmasının saç köklerinde gerilime neden olabileceğini belirterek yaz aylarında saçların hava almasına imkan tanıyan modellerin tercih edilmesini önerdi.

Prof. Dr. İlteriş Oğuz, "Yaz mevsiminin keyfini çıkarırken cilt ve saç sağlığını korumaya yönelik basit ancak etkili önlemler almak, hem kısa vadeli sorunların hem de uzun dönemde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güzellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yazın Cilt ve Saç Sağlığını Korumanın Yolları - Son Dakika

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