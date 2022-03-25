Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü - Son Dakika
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Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü

25.03.2022 13:29
Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü

LOS ANGELES, 25 Mart (Xinhua) — Gebelik sırasında Kovid-19 aşısı yaptıran yaklaşık 160 bin gebeyi kapsayan çalışmada, erken doğum, büyüme geriliği, doğumda düşük Apgar değerleri veya yenidoğan bakımı ihtiyacı riskinde herhangi bir artış bulunamadı. Daha önceki çalışmalar, gebe kadınların, doğurgan yaştaki gebe olmayan kadınlara göre, daha yüksek ölüm riski ve ciddi yoğun bakım gerektiren Kovid-19 […]

LOS ANGELES, 25 Mart (Xinhua) — Gebelik sırasında Kovid-19 aşısı yaptıran yaklaşık 160 bin gebeyi kapsayan çalışmada, erken doğum, büyüme geriliği, doğumda düşük Apgar değerleri veya yenidoğan bakımı ihtiyacı riskinde herhangi bir artış bulunamadı.

Daha önceki çalışmalar, gebe kadınların, doğurgan yaştaki gebe olmayan kadınlara göre, daha yüksek ölüm riski ve ciddi yoğun bakım gerektiren Kovid-19 risk grubuna ait olduğunu göstermişti. Kovid-19'u şiddetli geçiren gebe kadınların erken doğum yapma olasılığının da daha yüksek olduğu bulunmuştu.

Son çalışmaya, Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında doğum yapan ve yaklaşık beşte biri aşılanmış toplam 157 bin 521 kişi dahil edildi. Aşılı bireylerin, aşılanmamış bireylere oranla gebelik komplikasyonları geliştirme riskinin daha yüksek olmadığı bulundu. Karolinska Enstitüsü Tıp Departmanı'nda araştırmacı olan makalenin ortak baş yazarı Anne Ortqvist Rosin, "Sonuçlar güven verici; umarım gebe bireyleri aşı olmaya daha istekli hale getirir" dedi.

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Gebelik, Doğum, Ocak, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü - Son Dakika
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