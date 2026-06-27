Yeni Dijital PET/BT Cihazı Zonguldak'ta Hizmete Girdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi, sağlık hizmetlerinde teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. BEUN Hastanesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı bünyesine kazandırılan yeni nesil dijital PET/BT cihazı, kurulum süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Hizmete kazandırılan son teknolojiyle donatılan dijital PET/BT cihazı; başta onkolojik hastalıklar olmak üzere nörolojik ve kardiyolojik hastalıkların tanısı, evrelemesi, tedavi planlaması ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde yüksek doğruluk sağlayarak sağlık hizmetlerinin niteliğine önemli katkılar sunacak.

Fonksiyonel ve anatomik görüntülemeyi aynı incelemede bir araya getiren yeni nesil sistem, yüksek hassasiyetli dijital dedektör teknolojisi sayesinde küçük lezyonların daha net görüntülenmesine imkan tanıyor. Gelişmiş görüntü işleme algoritmaları ve yapay zeka destekli rekonstrüksiyon teknolojileriyle tanısal doğruluğu artıran cihaz, hareket düzeltme sistemleri sayesinde görüntü kalitesini üst seviyeye çıkarırken kısa çekim süreleri ve düşük doz yaklaşımıyla hasta güvenliği ile konforunu da ön planda tutuyor.

Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi bileşeni sayesinde metabolik ve anatomik verileri tek incelemede buluşturan sistem, özellikle kanser tanısı ve tedavi süreçlerinde hekimlere daha kapsamlı klinik değerlendirme imkanı sunacak.

Ayda yaklaşık 600 hastaya hizmet verecek

Yeni dijital PET/BT cihazının hizmete alınmasıyla birlikte BEUN Hastanesi'nde ayda yaklaşık 600 hastanın ileri düzey moleküler görüntüleme hizmetinden yararlanması hedefleniyor. Böylece yalnızca Zonguldak'tan değil, Batı Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinden gelen hastalar da ileri teknoloji görüntüleme hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilecek. Yeni dijital PET/BT cihazının hizmete alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sağlık alanındaki yatırımlarımızı geleceğin sağlık hizmetlerini inşa edecek güçlü bir vizyonla sürdürüyoruz. Hastanemize kazandırdığımız yeni nesil dijital PET/BT sistemi, Zonguldak'ımıza ve Batı Karadeniz'in dört bir yanından Üniversite Hastanemize şifa umuduyla başvuran vatandaşlarımıza önemli katkılar sunacaktır. Özellikle kanser başta olmak üzere birçok hastalığın erken tanı ve tedavi süreçlerinde yüksek teknolojisiyle sağlık hizmetlerimizin niteliğini daha da artıracak olan bu yatırım, Batı Karadeniz'in sağlık üssü olma vizyonumuzu güçlendiren önemli adımlardan biridir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Üniversite Hastanemizin teknolojik altyapısını güçlendirmeyi temel önceliklerimizden biri olarak gördük. Bu anlayışla birçok ileri teknoloji tıbbi cihazı hastanemize kazandırdık; vatandaşlarımızın en nitelikli sağlık hizmetine kendi bölgesinde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de sağlık altyapımızı daha da güçlendirecek yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu önemli yatırımın üniversitemize kazandırılması sürecinde bizlere her daim desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın kıymetli yöneticilerine ve tüm Sağlık Bakanlığı ailesine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca üniversitemizin eğitim, araştırma ve sağlık alanındaki gelişimine verdikleri güçlü desteklerden dolayı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve değerli YÖK ailemize en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, güçlü sağlık altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla ülkemize değer katmaya, şehrimize ve bölgemize hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." - ZONGULDAK