Yeni nesilde öne çıkan sorun: Öğrenme güçlüğü artıyor
Yeni neslin önde gelen sorunu: Öğrenme güçlüğü yıldan yıla artıyor
İSTANBUL - Çocuklar ile ilgili sık duyduğumuz öğrenme zorluğunun yıldan yıla artış gösterdiğini ifade eden Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam, "Son yıllarda çocuklar bilindiği üzere özellikle sosyal medyaya çok bağlı yaşar hale geldiler. Uzun süre maruz kalınması durumunda da çocuklarda dikkat dağınıklığına, hiperaktivitesine ve sonunda da öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor. Hatta olumsuz anlamda zekayı bile etkiliyor" dedi.
Her çocuğun eğitim sürecinde ve günlük hayatında karşılaştığı zorluklar olabiliyor. Ancak bazıları için öğrenme, sadece bir zorunluluk olmaktan çıkıp adeta bir mücadeleye dönüşebiliyor. Çocuklarda öğrenme zorluğu, günümüzde eğitimcilerin ve ailelerin üzerinde yoğunlaştığı önemli bir konu haline geliyor. Bu durumun çocukların akademik başarılarını ve genel yaşam kalitelerini etkileyebildiği için Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam önemli bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle yeni nesil çocuklarda yıldan yıla artan öğrenme zorluğu ile ilgili Uzm. Dr. Afshin Dezhakam, "Bunun en büyük sebeplerinden birisi bence TV, tablet, cep telefonu ve sosyal medya araçları" dedi.
Zeka bile olumsuz etkileniyor
Gelişen teknoloji ve artan sosyal medya kullanımının, yeni nesil üzerinde birçok olumsuz etkisinin olduğu belirten ve öğrenme zorluğunun da bunlardan biri olduğu vurgulayan Medicana International İstanbul Hastanesinden Uzm. Dr. Afshin Dezhakam, "Öğrenme zorluğu yeni nesilde biraz daha fazla görünüyor. Velilerin de çocukları ile ilgili en çok şikayet ettiği konu öğrenme güçlüğü ve unutkanlık. Özellikle bu sene geçen seneye oranla daha fazla ortaya çıktı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de TV, tablet, cep telefonu ve sosyal medya araçları. Son yıllarda çocuklar bilindiği üzere özellikle sosyal medyaya çok bağlı yaşar hale geldiler. Uzun süre maruz kalınması durumunda da çocuklarda dikkat dağınıklığına, hiperaktiviteye ve sonunda da öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor. Hatta olumsuz anlamda zekayı da etkiliyor" dedi.
Çocuklar fiziksel aktiviteye yönlendirilmeli
Sosyal medyanın ve teknoloji ürünlerinin oluşturduğu bu hasarın önüne geçebilmek adına fiziksel aktive yapılması gerektiğinin altını çizen Afshin Dezhakam "Çocuklarda öğrenme problemi gibi sorunlar karşısında ilk önerim fiziksel aktivite oluyor. Fiziksel aktivite, beynin çalıştırılması, resim yapılması, kitap okuma gibi yöntemlerle sosyal medya ve araçlarından çocuğu uzaklaştırabiliriz. Evet, ilaç tedavisi de bir seçenek olabilir, ancak bu yöntemlerle daha olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Sosyal medyadan ne kadar çocukları uzaklaştırırsak o kadar çocukların yeteneklerini, zihinsel ve fiziksel sağlıklarını korumak mümkün olacaktır. Bu nedenle ailelere en önemli önerim, çocuklarını mümkün olduğunca sosyal medyadan uzak tutmalarıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.
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